Alan Rick define próximo passo político com ato de filiação ao Republicanos; confira detalhes

O senador Alan Rick realizará um ato de filiação ao Republicanos no dia 8 de novembro, no Ginásio do SESC Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque. O evento vai marcar a entrada oficial do parlamentar no partido e reunirá lideranças políticas e apoiadores.

O ato está programado para as 16h e terá como objetivo apresentar Alan Rick como integrante do Republicanos, fortalecendo sua base política para os próximos passos na corrida eleitoral de 2026. Durante o evento, o senador deve destacar a importância do momento e agradecer o apoio recebido.

O Republicanos, partido ao qual Alan Rick se filiará, busca ampliar sua presença no estado e consolidar alianças estratégicas em diferentes regiões do Acre.