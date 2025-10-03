03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Alan Rick define próximo passo político com ato de filiação ao Republicanos; confira detalhes

Senador marcará entrada oficial no partido em evento previsto para 8 de novembro, reforçando articulação política para 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O senador Alan Rick realizará um ato de filiação ao Republicanos no dia 8 de novembro, no Ginásio do SESC Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque. O evento vai marcar a entrada oficial do parlamentar no partido e reunirá lideranças políticas e apoiadores.

O ato está programado para as 16h e terá como objetivo apresentar Alan Rick como integrante do Republicanos, fortalecendo sua base política para os próximos passos na corrida eleitoral de 2026. Durante o evento, o senador deve destacar a importância do momento e agradecer o apoio recebido.

Convite para o ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos, que acontecerá no Ginásio do SESC Bosque, em Rio Branco/Foto: Reprodução

O Republicanos, partido ao qual Alan Rick se filiará, busca ampliar sua presença no estado e consolidar alianças estratégicas em diferentes regiões do Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost