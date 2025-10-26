26/10/2025
Alan Rick garante recurso e moradores celebram pavimentação de ruas em Acrelândia

Além do asfaltamento, a via recebeu reforço no sistema de drenagem e esgoto, calçadas e sarjetas

“Tô feliz demais!” — foi assim que o seu Raimundo resumiu a alegria de ver o asfalto novinho chegar à Rua Sebastião Bocalom Júnior, em Acrelândia, onde mora há décadas.

Além do asfaltamento, a via recebeu reforço no sistema de drenagem e esgoto, calçadas e sarjetas, tudo garantido por recurso destinado pelo senador Alan Rick (União-AC) à Prefeitura de Acrelândia.

Senador Alan Rick e prefeito Olavinho Boiadeiro conferem de perto o andamento das pavimentações em Acrelândia/Foto: Ascom

Outra frente de trabalho está em andamento na Avenida Brasil, atualmente na fase de terraplanagem, com investimento garantido por emenda do senador ao Deracre. Lá mora o seu Basílio, que lembrou como era o local há 30 anos:

“Rapaz, aqui era só mato, uma capoeira. Depois, ficou muito esburacada. Agora a esperança é que melhore. Vai ficar bem melhor, se Deus quiser e ao senhor, em quem votei sem nem conhecer e hoje tá aqui na minha casa trazendo esse benefício”, contou emocionado.

Autoridades conferiram de perto o andamento das pavimentações no município/Foto: Ascom

O senador Alan Rick esteve neste sábado (25) no município para a entrega de um trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e aproveitou para vistoriar as obras de pavimentação.

“Já são mais de R$ 5 milhões destinados ao asfaltamento e à recuperação de ruas aqui em Acrelândia. As obras estão em andamento nessas duas vias, já assinamos a ordem de serviço para o início na Rua Atalaia, que liga a AC-405 ao bairro Portelinha. Ainda tem a Rua São Paulo e várias outras. Temos trabalhado muito e seguiremos assim por todos os municípios do nosso Acre”, afirmou o senador.

Obras avançam na avenida, agora na fase de terraplanagem, com investimento garantido para melhoria da via/Foto: Ascom

O prefeito Olavinho Boiadeiro também agradeceu a parceria e confirmou o início das novas obras:

“As máquinas estarão aqui semana que vem, porque essa é uma obra necessária demais. Temos uma escola aqui do lado que atende mais de mil crianças, com tráfego intenso de ônibus e outros veículos. Vamos recapear, colocar galeria onde não tem, calçadas, drenagem — tudo que é preciso com recurso garantido pelo nosso senador. Vai ficar show”, destacou o prefeito.

