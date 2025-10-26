Alan Rick garante transferência para SP de bebê declarado morto que ‘acordou’ em sepultamento

Em um gesto de ação rápida e humanitária, o senador Alan Rick (União Brasil) anunciou neste domingo, 26, que conseguiu assegurar uma vaga na UTI Neonatal do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, para o recém-nascido José Pedro. O bebê, que havia sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, surpreendeu a equipe médica ao apresentar sinais vitais e segue internado em estado grave, porém estável, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A transferência do recém-nascido para São Paulo será realizada assim que ele estiver clinicamente apto para o transporte. Enquanto isso, a equipe médica mantém monitoramento contínuo e cuidados intensivos.

A ação do senador recebeu apoio e orações de diversos internautas, que comemoraram a possibilidade de salvar a vida do pequeno José Pedro.

Fala completa do senador:

“Acabo de falar com a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Andrea Pelatti, colocando nosso mandato à disposição e informando que o Hospital de Base de São José do Rio Preto atendeu meu pedido e reservou uma vaga na UTI Neonatal para receber o bebê.

O Estado poderá realizar a transferência assim que houver condições clínicas. Também fiz contato com o pai do bebê, me solidarizando e informando sobre a garantia da vaga. Meu abraço e orações por esta família e pelo pequeno José Pedro, que já é um milagre!”