26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Alan Rick garante transferência para SP de bebê declarado morto que ‘acordou’ em sepultamento

José Pedro, que voltou a apresentar sinais vitais após ser declarado morto, poderá ser transferido para São Paulo assim que houver condições clínicas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em um gesto de ação rápida e humanitária, o senador Alan Rick (União Brasil) anunciou neste domingo, 26, que conseguiu assegurar uma vaga na UTI Neonatal do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, para o recém-nascido José Pedro. O bebê, que havia sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, surpreendeu a equipe médica ao apresentar sinais vitais e segue internado em estado grave, porém estável, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A transferência do recém-nascido para São Paulo será realizada assim que ele estiver clinicamente apto para o transporte. Enquanto isso, a equipe médica mantém monitoramento contínuo e cuidados intensivos.

Senador Alan Rick anunciou vaga em UTI Neonatal e apoio à família do bebê José Pedro/Foto: ContilNet

A ação do senador recebeu apoio e orações de diversos internautas, que comemoraram a possibilidade de salvar a vida do pequeno José Pedro.

Fala completa do senador:
“Acabo de falar com a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Andrea Pelatti, colocando nosso mandato à disposição e informando que o Hospital de Base de São José do Rio Preto atendeu meu pedido e reservou uma vaga na UTI Neonatal para receber o bebê.

O Estado poderá realizar a transferência assim que houver condições clínicas. Também fiz contato com o pai do bebê, me solidarizando e informando sobre a garantia da vaga. Meu abraço e orações por esta família e pelo pequeno José Pedro, que já é um milagre!”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost