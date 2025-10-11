Alane Dias comemora Círio de Nazaré com o namorado Francisco Gil

A ex-BBB Alane Dias voltou às origens em Belém, no Pará, para aproveitar o Círio de Nazaré. A paraense revelou que sempre participou das festividades religiosas, e que agora, aproveita o momento com outro significado.

Alane está acompanhada de Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, que morreu em julho deste ano. O casal está entre os convidados da cantora Fafá de Belém para o tradicional Varanda de Nazaré, que está em sua 15ª edição.

Alane Dias

“Participo do Círio de Nazaré desde que nasci. Isso sempre foi muito vivo e fomentado pela cultura paraense e pela minha família, especialmente pela minha avó”, revelou.

A influencer acrescentou que o Círio é o momento mais esperado para os paraenses: “É muito difícil dizer o que o Círio representa, porque é o momento mais esperado por nós, paraenses, e é o momento de maior emoção do ano. É como se eu perguntasse para alguém ‘o que o Natal representa para você?’ O Círio é como se fosse o Natal do paraense.”

“É um momento que vai muito além da palavra, da explicação e até da própria religião. Vai além de tudo e reúne as pessoas numa energia de fé, amor e renovação inexplicável”, disse ela à revista Quem.

Alane acrescentou que sempre foi um momento muito familiar, e relembrou memórias com a avó. “Lembro muito da minha avó cozinhando a maniçoba e de sentir o cheiro durante a semana inteira na casa dela. Lembro de ela me levar para ver o novo manto da santa, lembro dela me levar no Ita Center Park, que é um parque de diversões que só tem durante o período do Círio.”

Além disso, essa será a primeira vez de Francisco Gil no evento, e a influencer disse estar emocionada de mostrar as festas para o companheiro. “É a primeira vez dele no Círio, e eu quero muito que ele possa viver toda essa experiência que só o Círio pode proporcionar no coração de alguém.”