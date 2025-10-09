Alane relembra 1º encontro com a falecida sogra, Preta Gil: “Sempre admirei muito”

Alane Dias oficializou o relacionamento com Francisco Gil, único filho de Preta Gil, dois meses antes da cantora falecer, em julho deste ano. Em entrevista ao “Maria Vai Com Os Outros”, do Canal Uol, a influenciadora relembrou com carinho dos encontros que teve com a sogra, que morreu aos 50 anos após uma longa luta contra o câncer.

“Eu tive poucos encontros com a Preta, mas eu sempre admirei muito a mulher que ela é. E quando eu vi ela pela primeira vez, ela tava linda, linda, linda. E aí, eu tive mais certeza ainda do que eu já escutava todo mundo falar e o que eu mais escuto, que eu adoro ouvir as histórias, já que eu não tenho tantas, é as pessoas falando: ‘ela fez isso por mim, ela me ensinou isso’”, recordou a ex-bbb.

Alane pontuou que Preta era extremamente amada por todos que estavam ao seu redor. “Uma coisa que o Fran falou, e que eu acho bonito, é que ele aprendeu a dividi-la com muitas pessoas. Porque eu vejo que muitas pessoas são filhos dela e que ela chamava de filhos também. E isso é muito bonito, esse acolhimento, esse amor que todo mundo tem por ela é maternal e é de admiração”, avaliou.

A atriz ainda falou sobre o privilégio de ter convivido com a cantora. “Eu achei uma honra ter tido a oportunidade de conhecê-la, sabe? E saber também de pessoas que ela ajudava, para além do que a gente sabe. Acho que essa é a minha forma de dizer que também eu aprendi muito porque ela é incrível.”

Alane também revelou que esteve em uma reunião realizada pela família Gil dias após o falecimento de Preta. “O Fran fez um jantar lindo para a família e tudo mais. Foi lindo ver como ela existe na celebração, sabe? Porque as pessoas vão sentir falta sempre, esse luto vai existir e o luto tem a tristeza, mas eu acho que o luto dela tem a celebração”, concluiu.