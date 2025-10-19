19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Alcione detona final de Vale Tudo em show: “Fiquei muito invocada”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alcione-detona-final-de-vale-tudo-em-show:-“fiquei-muito-invocada”

A cantora Alcione se uniu ao resto do público e criticou o fim da novela Vale Tudo. Durante um show em São Paulo nesse sábado (18/10), a artista brincou que o final foi sem graça com a falsa morte de Odete Roitman (Debora Bloch).

“Vai me dar um final daquele? Fiquei muito invocada. Ainda bem que vocês concordaram comigo!”, disse a cantora.

5 imagensOdete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV GloboA atriz Taís AraújoOdete Roitman (Débora Bloch) em Vale TudoPaolla Oliveira como Heleninha em Vale TudoFechar modal.1 de 5

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Globo/ Divulgação2 de 5

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Globo/ Fábio Rocha3 de 5

A atriz Taís Araújo

Reprodução/Internet.4 de 5

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

5 de 5

Paolla Oliveira como Heleninha em Vale Tudo

Leia também

Sobre a “morte” de Roitman, a Marrom brincou: “Odete fez e aconteceu, sai linda no avião e aquele tal de Freitas, que só sabia puxar saco, ainda ficou à disposição dela. Vontade de dar um soco na cara.”

Quanto ao final de Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, Alcione chamou de injustiça o final feliz da personagem: “Vendeu a casa com a mãe dentro e no final da novela ainda arruma um fazendeiro rico para sustentar ela. Que injustiça é essa? Estou mentindo?”.

Vale Tudo chegou ao fim na sexta-feira (17/10) com o mistério de quem matou Odete Roitman. No remake, a vilã não morreu. Após levar um tiro de Aurélio (Alexandre Nero), Odete pede ajuda a Freitas (Luis Lobianco). Ela faz uma cirurgia clandestina com a ajuda de Freitas, que também a ajuda a sair do país.

“Sou noveleira, mas dar um final daquele? A Odete? Fez e aconteceu e sai linda no avião? E aquele tal de Freitas ainda ficou à disposição dela? Queria dar um soco nele. Maria de Fátima arrumou um fazendeiro? NÃO GOSTEI.”

(Alcione sobre #ValeTudo)
🗣🗣pic.twitter.com/Kvt6tFXIht

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 19, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost