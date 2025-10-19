alcione-detona-final-de-vale-tudo-em-show:-“fiquei-muito-invocada”

A cantora Alcione se uniu ao resto do público e criticou o fim da novela Vale Tudo. Durante um show em São Paulo nesse sábado (18/10), a artista brincou que o final foi sem graça com a falsa morte de Odete Roitman (Debora Bloch).

“Vai me dar um final daquele? Fiquei muito invocada. Ainda bem que vocês concordaram comigo!”, disse a cantora.

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

A atriz Taís Araújo

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

Paolla Oliveira como Heleninha em Vale Tudo

Sobre a “morte” de Roitman, a Marrom brincou: “Odete fez e aconteceu, sai linda no avião e aquele tal de Freitas, que só sabia puxar saco, ainda ficou à disposição dela. Vontade de dar um soco na cara.”

Quanto ao final de Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, Alcione chamou de injustiça o final feliz da personagem: “Vendeu a casa com a mãe dentro e no final da novela ainda arruma um fazendeiro rico para sustentar ela. Que injustiça é essa? Estou mentindo?”.

Vale Tudo chegou ao fim na sexta-feira (17/10) com o mistério de quem matou Odete Roitman. No remake, a vilã não morreu. Após levar um tiro de Aurélio (Alexandre Nero), Odete pede ajuda a Freitas (Luis Lobianco). Ela faz uma cirurgia clandestina com a ajuda de Freitas, que também a ajuda a sair do país.