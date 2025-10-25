Alckmin surge como maior ameaça à reeleição de Tarcísio em São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece como favorito na corrida pela reeleição em São Paulo, segundo pesquisa realizada nos dias 2 e 3 de outubro de 2025 pela Realtime Bigdata. Em todos os cenários testados, ele mantém ampla vantagem sobre os adversários, impulsionado por uma avaliação positiva de 61% e apenas 33% de reprovação.

No cenário principal, Tarcísio soma 52% das intenções de voto, seguido de Márcio França (PSB) com 16%, Erika Hilton (PSOL) com 10%, Paulo Serra (PSDB) com 8%, e Felipe D’Ávila (Novo) com 3%. Brancos, nulos e indecisos somam 11%.

Quando o ex-vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) é incluído, Tarcísio mantém a dianteira com 47%, contra 26% de Alckmin, 10% de Erika Hilton e 7% de Paulo Serra.

A pesquisa mostra ainda que o governador tem baixo índice de rejeição: apenas 28% dizem que não votariam nele de jeito nenhum, o menor percentual entre os nomes testados. A deputada Erika Hilton (PSOL) lidera a rejeição com 38%.

Sem o governador Tarcísio de Freitas na disputa, o cenário para o governo de São Paulo se torna mais fragmentado e indefinido. O ex-vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) lidera com 30% das intenções de voto, seguido de Ricardo Nunes (MDB), com 10%, Márcio França (PSB) e Erika Hilton (PSOL), ambos com 7%. Felipe D’Ávila (Novo) e Paulo Serra (PSDB) aparecem com índices próximos, variando entre 8% e 10%, dentro da margem de erro.

Nesse quadro, os votos nulos, brancos e indecisos somam 31%, o que mostra um eleitorado ainda em busca de alternativas e evidencia o peso político de Tarcísio como fator de coesão na direita paulista. Sem ele, o campo conservador se divide, e Alckmin volta a despontar como figura mais competitiva no tabuleiro estadual.

Senado: Haddad e Tarcísio polarizam heranças de 2022

Na disputa pelo Senado, o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece na frente ou empatado tecnicamente em todos os cenários. No primeiro teste, Haddad tem 19%, seguido de Guilherme Derrite (PP) e Ricardo Salles (Novo) com 12% cada. Mara Gabrilli (PSD) e Paulo Serra (PSDB) aparecem com 13% e 12%, respectivamente.

Quando Marta Suplicy (PT) é testada no lugar de Haddad, ela atinge 16%, contra 12% de Derrite e 12% de Gabrilli. Em cenário com Guilherme Boulos (PSOL), ele aparece com 18%, tecnicamente empatado com Haddad (17%).

Avaliações de governo: Lula e Bolsonaro dividem o eleitorado paulista

A pesquisa revela um quadro equilibrado entre Lula e Bolsonaro em São Paulo, mas com vantagem ligeira para o ex-presidente.

Jair Bolsonaro é aprovado por 47% e reprovado por 49%.

Luiz Inácio Lula da Silva tem 42% de aprovação e 54% de reprovação.

Os números reforçam a tendência de polarização persistente no estado, mas com predominância do campo da direita, o que explica o bom desempenho de Tarcísio e a resistência petista em avançar no maior colégio eleitoral do país.

Perfil do eleitorado

O levantamento ouviu 1.500 eleitores de São Paulo, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A amostra é composta majoritariamente por mulheres (53%), com predominância das faixas etárias de 35 a 59 anos (47%) e renda entre dois e cinco salários mínimos (39%).