27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Alckmin usa meme viral de Laércia Dantas para parabenizar Lula. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alckmin-usa-meme-viral-de-laercia-dantas-para-parabenizar-lula.-video

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD) parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por seus 80 anos, nesta segunda-feira (27/10), em sua rede social X. Alckmin entrou na “onda” do meme da cantora brega Laércia Dantas, que tomou conta das redes sociais, alterando o bordão “Garçom, tem Pitú?” por “Garçom, tem aniversariante hoje?”.

Veja:

 

No vídeo, o vice de Lula pede para o garçom trazer o aniversariante do dia e parabeniza o presidente com um vídeo divertido com os principais feitos pelo mandato do petista na presidência do Brasil. Ao fundo, toca o instrumental da música Onde Anda Meu Amor, de Paulinho Paixão, viralizada com Laércia Dantas, autora do meme.

“Presidente @LulaOficial, comemoramos hoje o seu aniversário junto com todos os brasileiros que escolheram a democracia como forma de realizar as suas esperanças. Parabéns!”, parbenizou Geraldo Alckmin.

Leia também

80 de anos de Lula

O presidente Lula completa 80 anos nesta segunda. O petista, que já acumula o feito inédito de chefiar o Planalto por três mandatos, mostra interesse em disputar mais quatro anos à frente do Executivo federal.

Lula, que é o presidente mais velho da história do Brasil, comemora o aniversário em meio a uma importante viagem pela Ásia. Ele passa a data em Kuala Lumpur, na Malásia, onde participa da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O presidente retorna ao Brasil nesta terça-feira (28/10) e, até o momento, nenhuma celebração está prevista. Durante visita oficial à Indonésia, Lula festejou o aniversário de forma antecipada, com um banquete oferecido pelo presidente indonésio, Prabowo Subianto, no Palácio Merdeka, em Jacarta.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost