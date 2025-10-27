Alckmin usa meme viral de Laércia Dantas para parabenizar Lula. Vídeo

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD) parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por seus 80 anos, nesta segunda-feira (27/10), em sua rede social X. Alckmin entrou na “onda” do meme da cantora brega Laércia Dantas, que tomou conta das redes sociais, alterando o bordão “Garçom, tem Pitú?” por “Garçom, tem aniversariante hoje?”.



No vídeo, o vice de Lula pede para o garçom trazer o aniversariante do dia e parabeniza o presidente com um vídeo divertido com os principais feitos pelo mandato do petista na presidência do Brasil. Ao fundo, toca o instrumental da música Onde Anda Meu Amor, de Paulinho Paixão, viralizada com Laércia Dantas, autora do meme.

“Presidente @LulaOficial, comemoramos hoje o seu aniversário junto com todos os brasileiros que escolheram a democracia como forma de realizar as suas esperanças. Parabéns!”, parbenizou Geraldo Alckmin.

80 de anos de Lula

O presidente Lula completa 80 anos nesta segunda. O petista, que já acumula o feito inédito de chefiar o Planalto por três mandatos, mostra interesse em disputar mais quatro anos à frente do Executivo federal.

Lula, que é o presidente mais velho da história do Brasil, comemora o aniversário em meio a uma importante viagem pela Ásia. Ele passa a data em Kuala Lumpur, na Malásia, onde participa da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O presidente retorna ao Brasil nesta terça-feira (28/10) e, até o momento, nenhuma celebração está prevista. Durante visita oficial à Indonésia, Lula festejou o aniversário de forma antecipada, com um banquete oferecido pelo presidente indonésio, Prabowo Subianto, no Palácio Merdeka, em Jacarta.