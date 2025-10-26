26/10/2025
Alcolumbre se manifesta sobre encontro entre Lula e Trump

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), avaliou neste domingo (26/10) a reunião dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump como “muito positiva”. Disse ainda que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos (EUA) é “histórica e estratégica”.

“Cumprimento todos os atores que contribuíram para que chegássemos a este momento, que representa um marco importante de um processo que continua. O gesto de diálogo e a busca pelo bom entendimento são fundamentais para o fortalecimento das relações e para o avanço da cooperação entre as nações”, escreveu o parlamentar em sua página no Instagram.

Ele prosseguiu: “O Congresso Nacional permanece atento e unido na defesa do diálogo e da diplomacia como caminhos para construir consensos e aproximar os nossos povos”.

Lula e Trump se encontraram na tarde deste domingo (26/10) na capital da Malásia, Kuala Lumpur. A reunião marca o início de negociações sobre o tarifaço imposto por Washington aos produtos brasileiros.

Veja a íntegra da conversa entre os dois líderes:

Ambos demonstraram uma postura pragmática. O norte-americano afirmou que seria possível acordar a redução de algumas das tarifas já a partir desta primeira conversa. “Acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons que estamos discutindo, e eu acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom”, disse o estadunidense.

O petista, num momento de descontração, apontou que a agenda de assuntos a serem discutidos era extensa e que trouxe os assuntos listados em escritos e em inglês. Lula e Trump estão na Malásia para participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

