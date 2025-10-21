21/10/2025
Alcolumbre sobre indicação de Messias ao STF: “O ‘se’ é complicado”

Escrito por Metrópoles
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), evitou dizer, nesta terça-feira (21/10), se daria celeridade a uma eventual indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Irônico, Alcolumbre disse que “se o cara estiver morto, ele está vivo. Se o cara está vivo, ele está morto. O ‘se’ é muito complicado”.

Messias é o principal cotado para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria em 9 de outubro.

Outros nomes, entretanto, estão no páreo. Um deles é o do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aliado de Alcolumbre. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta terça-feira que Alcolumbre defendeu a indicação do amigo à Corte em conversa com Lula, na noite de segunda (20/10).

Lula tem dito a líderes governistas que o nome de Messias está praticamente definido, mas quer conversar com senadores antes de oficializar a indicação.

