10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Álcool terá novo reajuste para cobrança de ICMS a partir da próxima semana no Acre

O novo ato estabelece reajustes e reduções em diferentes unidades da federação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A partir da próxima quarta-feira (16), entra em vigor no Acre um novo valor de referência para o etanol hidratado, conforme o Ato COTEPE/PMPF nº 23, publicado nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial da União. O documento, emitido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), vinculado ao Ministério da Fazenda, atualiza o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) dos combustíveis em todo o país.

prepare-o-bolso:-preco-do-combustivel-vai-subir-em-2026.-veja-valores

Prepare o bolso: preço do combustível vai subir na próxima semana | Foto: Reprodução

No Estado acreano, apenas o etanol teve alteração na tabela. O combustível passa a ter PMPF de R$ 5,2255 por litro. Nenhum outro produto — como gasolina, diesel, gás natural veicular (GNV), gás natural industrial (GNI) ou óleo combustível — apresentou atualização ou registro de comercialização relevante neste ciclo.

O PMPF é o valor de referência utilizado pelas secretarias de Fazenda estaduais para calcular o ICMS sobre combustíveis. Embora o índice não determine diretamente o preço cobrado nas bombas, ele influencia os custos que podem ser repassados aos consumidores, especialmente quando há diferença entre o valor de mercado e o definido pelo Confaz.

O novo ato estabelece reajustes e reduções em diferentes unidades da federação. Em estados como Amazonas, Paraíba, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o Confaz indicou queda no preço médio de alguns combustíveis. Já no Acre, não houve registro de redução — apenas a divulgação do valor atualizado do etanol, sem especificação se representa aumento ou manutenção em relação ao período anterior.

As mudanças no PMPF são realizadas periodicamente com base em levantamentos feitos pelas secretarias de Fazenda e têm como objetivo refletir a média de preços praticada no mercado, servindo de base para a arrecadação do imposto estadual.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost