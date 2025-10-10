Alcoolismo nas telonas: Carolina Dieckmann fala sobre papel em “(Des)controle”

10/10/2025
A atriz Carolina Dieckmman conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre “(Des)controle”, filme que aborda o início do alcoolismo na vida de Kátia, uma escritora bem-sucedida que retoma a luta contra a condição após 15 anos. A première da obra aconteceu nesta quinta-feira (9/10), durante o Festival do Rio, no Cine Odeon, no centro da capital carioca.

De acordo com a protagonista da produção, uma das maiores preocupações era a maneira como a doença seria tratada: “O jeito que ela recai e os motivos… as pessoas vão se identificar muito. A gente nunca sabe o que os desafios da vida vão fazer com a gente, pra onde vão nos levar. A Kátia tem uma recaída com álcool, mas quantas mulheres passam pelo que a Katia está passando no filme e fazem de outro jeito?”.

Veja as fotos

Pôster de divulgação de "(Des)controle).
A atriz interpreta a escritora Kátia Klein no filme.
Carolina Dieckmman conversou com o portal LeoDias no Festival do Rio.
Carolina Dieckmman conversou com o portal LeoDias no Festival do Rio.
Carolina Dieckmman conversou com o portal LeoDias no Festival do Rio.

“A gente está falando do alcoolismo de um jeito muito responsável. Isso é muito importante de ser falado. Eu acho que avançamos muito nessa coisa de quando tocar em temas sensíveis, de fazer de uma maneira responsável. Não fazer piada, não fazer graça, de trazer realmente a dor das pessoas que passam por isso. Eu tive a maior preocupação por isso”, continuou Dieckmman.

A atriz seguiu expressando como foi dar vida à escritora: “Eu queria fazer uma personagem que fosse crível, que tivesse essa dor. E estou louca pra ver se as pessoas vão se identificar com isso, né? Porque a gente quer saber a opinião do povo”.

O alcoolismo também é abordado em “Vale Tudo”, novela que chega ao fim na próxima semana e também conta com Carolina. Na trama, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) convive com crises e passa se tratar com a ajuda do Alcoólicos Anônimos. Também na entrevista, a atriz celebrou o sucesso da obra, que chegou a impactar até mesmo os mais jovens, normalmente mais distantes da teledramaturgia: “Tem tantos recortes, tanto se fala sobre essa novela. E eu que sou uma apaixonada por novela, não poderia estar mais feliz com isso tudo”.

A sinopse

(Des)controle acompanha uma escritora de 45 anos chamada Kátia Klein que vive uma crise criativa graças à pressão do trabalho e da família. Diante dessa vida caótica, Kátia busca um alívio na bebida, passando de uma taça de vinho ao descontrole completo, perdendo-se para o alcoolismo.

