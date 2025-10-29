Aleac aprova requerimento de Adailton Cruz convocando Sesacre e direção da Maternidade para explicar caso José Pedro

O plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, nesta quarta-feira (29), o requerimento apresentado pelo deputado estadual Adailton Cruz presidente da Comissão de Saúde Pública e Sociedade, que convoca o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora para prestarem esclarecimentos sobre o caso José Pedro — o bebê que chorou durante o próprio velório, após ter sido declarado morto, e faleceu na última segunda-feira (28), no Hospital da Criança.

A reunião está marcada para o dia 12 de novembro, às 9h, na sede do Parlamento acreano, quando os gestores deverão explicar os fatos que resultaram na tragédia e as providências adotadas desde então.

Durante a sessão, Adailton Cruz destacou a importância de apurar o episódio com transparência e responsabilidade, sem antecipar julgamentos, mas garantindo que falhas graves não se repitam. “Esse caso abalou profundamente a sociedade acreana e manchou a imagem da nossa saúde pública. A Comissão de Saúde tem o dever de buscar respostas e cobrar medidas para que situações como essa nunca mais aconteçam”, afirmou o parlamentar.

O deputado também lembrou que os profissionais da Maternidade Bárbara Heliodora enfrentam condições de trabalho precárias, com falta de leitos, déficit de técnicos e escassez de equipamentos, o que reforça a necessidade de uma atuação firme do Estado para reestruturar o serviço. “Reconhecemos o esforço dos trabalhadores da saúde, que atuam sob pressão e carência de recursos, mas é preciso corrigir os erros e fortalecer o sistema. O cidadão acreano merece um atendimento seguro e humanizado”, completou.

Com a aprovação do requerimento, a Aleac reforça seu papel fiscalizador e a disposição de acompanhar de perto a investigação do caso, assegurando que as famílias tenham respostas e os profissionais possam trabalhar com dignidade.

Ao encerrar sua fala, Adailton expressou solidariedade à família de José Pedro e reafirmou o compromisso da Comissão de Saúde com a verdade e a justiça. “Vamos continuar vigilantes e atuantes. A saúde pública precisa de respeito, transparência e compromisso com a vida.”