Além da água: 6 alimentos que mantêm os rins saudáveis

Os rins são filtros poderosos do corpo: eles removem resíduos, regulam minerais e mantêm o equilíbrio hídrico. Cuidar deles vai além de beber água — significa também escolher bem os alimentos que entram no prato.

Leia também

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Alimentos que ajudam — e como incluí-los no dia a dia

Cranberries e frutas silvestres: frutas como cranberries e mirtilos são ricas em antioxidantes, têm baixo teor de sódio, fósforo e potássio, sendo amigas dos rins.

Como usar: No café da manhã com iogurte natural ou no lanche. Que tal testar um smoothie?

Pimentão‑vermelho: baixo em potássio, mas rico em vitaminas A, C e B6; ajuda a proteger as células dos rins.

Como usar: Cru em palitos junto com homus ou em saladas, ou levemente grelhado para acompanhar.

Couve‑flor / vegetais crucíferos: Também com baixo teor de potássio e ricos em fibra, ajudam no funcionamento renal e digestivo.

Como usar: substituir parte da batata-inglesa por couve-flor “amassada” ou acrescentar em sopas e massas.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

Alho: um tempero poderoso — adiciona sabor sem precisar de muito sal e traz compostos anti-inflamatórios.

Como usar: começar o refogado com alho fresco, ou usá-lo cru picado em vinagretas.

Azeite extra‑virgem: gordura saudável, sem fósforo, que favorece rins e circulação.

Como usar: usar como tempero final de legumes ou saladas, ao invés de molhos prontos.

Maçã (e outras frutas com baixo potássio): boa fonte de fibras e antioxidantes com baixo impacto na carga renal.

Como usar: um lanche rápido, na fruta inteira ou fatiada com canela, ou picada em saladas doces.

Assim como outros órgãos do corpo humano, os rins também precisam dos nutrientes certos

Algumas dicas rápidas para colocar em prática

Prefira comida de verdade: legumes, frutas, óleos bons, temperos naturais.

Reduza alimentos ultraprocessados: costumam ter muito sódio, fósforo e aditivos que pesam para os rins.

Varie os vegetais e frutas: diferentes cores significam diferentes nutrientes.

Consulte seu nutricionista ou nefrologista se tiver alguma condição renal já diagnosticada antes de fazer mudanças drásticas.

É importante saber

Esses alimentos ajudam a manter saúde renal, mas não substituem cuidados clínicos ou tratamentos específicos. Quem já tem doença renal, níveis alterados de potássio, fósforo ou está em tratamento deve seguir plano individualizado.

Manter seus rins saudáveis passa, sim, por beber água — mas também por fazer escolhas alimentares inteligentes. Frutas, legumes bem selecionados, azeite bom, alho e vegetais com baixo impacto mineral podem fazer toda diferença.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida