Além da cozinha: Fogaça fala sobre propósito no Metrópoles Talks, em SP

Henrique Fogaça é muito mais do que um chef de cozinha renomado, ele é também um empresário que construiu um império gastronômico com marcas como o restaurante Sal Gastronomia e a rede de hamburguerias Cão Véio. Próximo convidado do Metrópoles Talks, o chef vai dividir com o público sua visão sobre empreendedorismo, contando o que acredita ter sido essencial para alcançar o sucesso em seus negócios: gestão sólida, propósito e coragem para recomeçar sempre que necessário.

Em entrevista à Exame, o jurado do Masterchef Brasil explicou sobre o olhar que tem dos seus empreendimentos na hora de crescer. “Entendemos que não é possível crescer sem antes organizar a casa. É preciso olhar de perto as unidades em funcionamento, aumentar o faturamento delas e garantir que o atendimento tivesse o mesmo padrão em todos os lugares”, contou.

O resultado veio em forma de consistência e solidez: marcas mais maduras, preparadas para expandir com responsabilidade e foco na qualidade a longo prazo. “Vale ajustar a gestão e fortalecer a marca”, completou o chef.

Leia também

Fogaça compartilha essas experiências como lições de vida e de gestão, mostrando que a cozinha e o empreendedorismo têm mais em comum do que parece: ambos exigem disciplina, planejamento e sensibilidade.

Ele será um dos convidados do Metrópoles Talks, que acontece no dia 28 de outubro, em São Paulo, e promete inspirar o público com histórias reais sobre superação, propósito e a arte de crescer com os pés no chão.

Compre seu ingresso aqui

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla