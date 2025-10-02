Além da Fórmula 1: Bortoleto quer desafios radicais no automobilismo

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, comentou, nesta quinta-feira (2/10), durante o dia de imprensa para o GP de Singapura, que pretende explorar outras categorias do automobilismo futuramente. Ele demonstrou interesse em participar de uma corrida de 24 horas, preferencialmente ao lado de Max Verstappen e Fernando Alonso.

Inspiração em Verstappen

A declaração de Bortoleto surgiu após Verstappen vencer sua primeira corrida de GT3 no circuito de Nurburgring, competindo ao lado de Chris Lulham, ex-piloto de simuladores. O holandês conquistou a vitória no último fim de semana. “Não me surpreendeu. Ele vence na F1, então por que não venceria na GT3?”, afirmou Bortoleto sobre o desempenho do compatriota holandês.

Ele também elogiou a atuação de Verstappen e de Lulham: “Acho que ele já havia quebrado um recorde em Nordschleife, ainda que extraoficialmente, então eu esperava que ele se saísse bem naquela corrida. E Chris fez um trabalho fantástico. A transição dele das corridas de simulador para a pista real é fantástica. Seu desempenho recente nas corridas tem sido impressionante.”

Planos além da Fórmula 1

Apesar de priorizar a carreira na F1, Bortoleto revelou que deseja experimentar outras competições: “Algumas coisas estão mais no topo da minha lista de desejos do que outras, mas, basicamente, quero experimentar tudo pelo menos uma vez.”

Entre os desafios citados pelo piloto brasileiro, estão as 500 Milhas de Indianápolis. Ele comparou seu interesse com a postura de Verstappen, que descarta correr em ovais: “Todo mundo sabe que as 500 Milhas de Indianápolis são perigosas, mas por que não sentir um pouco dessa adrenalina? Talvez um dia, mas não tão longe. Por enquanto, isso não é uma opção.”

Bortoleto não especificou quando pretende participar das corridas de endurance ou de outros eventos fora da Fórmula 1, mas deixou claro que a exploração de novas categorias faz parte de seus planos de carreira.

