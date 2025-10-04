04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Além da PEC 6×1, esquerda mira outra pauta trabalhista na Câmara

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alem-da-pec-6×1,-esquerda-mira-outra-pauta-trabalhista-na-camara

Após a aprovação do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, lideranças governistas na Câmara já articulam a votação de outros projetos que possam ajudar na popularidade de Lula para as eleições de 2026.

O projeto dos sonhos da esquerda seria a PEC que proíbe a jornada de trabalho 6×1. Nos bastidores, porém, líderes da Casa admitem que a proposta terá muita dificuldade, especialmente pela resistência do setor produtivo.

3 imagensHugo Motta e LulaO presidente LulaFechar modal.1 de 3

O presidente Lula na posse de Edson Fachin como presidente do STF

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto2 de 3

Hugo Motta e Lula

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto3 de 3

O presidente Lula

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Nesse cenário, líderes de partidos aliados sugeriram ao Palácio do Planalto a votação de outros projetos que tratem da temática trabalhista, mas que enfrentem menor resistência no Congresso Nacional.

Uma das sugestões é o projeto de lei que aumenta a licença paternidade dos atuais cinco dias para 15 dias. A urgência da proposta já foi aprovada na Câmara a pedido do líder do governo, José Guimarães (PT-CE).

Leia também

A proposta tem como relator o líder do PSB, deputado Pedro Campos (PSB-PE). Como já teve a urgência aprovada, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Casa, sem precisar passar pelas comissões.

Já a PEC do fim da escala 6×1, apresentada pela deputada Érika Hilton (PSol-SP), tramita atualmente na Comissão de Trabalho da Câmara, onde é analisada por uma subcomissão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost