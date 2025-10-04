Além da PEC 6×1, esquerda mira outra pauta trabalhista na Câmara

Após a aprovação do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, lideranças governistas na Câmara já articulam a votação de outros projetos que possam ajudar na popularidade de Lula para as eleições de 2026.

O projeto dos sonhos da esquerda seria a PEC que proíbe a jornada de trabalho 6×1. Nos bastidores, porém, líderes da Casa admitem que a proposta terá muita dificuldade, especialmente pela resistência do setor produtivo.

Nesse cenário, líderes de partidos aliados sugeriram ao Palácio do Planalto a votação de outros projetos que tratem da temática trabalhista, mas que enfrentem menor resistência no Congresso Nacional.

Uma das sugestões é o projeto de lei que aumenta a licença paternidade dos atuais cinco dias para 15 dias. A urgência da proposta já foi aprovada na Câmara a pedido do líder do governo, José Guimarães (PT-CE).

A proposta tem como relator o líder do PSB, deputado Pedro Campos (PSB-PE). Como já teve a urgência aprovada, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Casa, sem precisar passar pelas comissões.

Já a PEC do fim da escala 6×1, apresentada pela deputada Érika Hilton (PSol-SP), tramita atualmente na Comissão de Trabalho da Câmara, onde é analisada por uma subcomissão.