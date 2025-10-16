16/10/2025
Além de João Vicente, Gracyanne Barbosa já mentiu sobre ser advogada

Gracyanne Barbosa está sendo acusada de ser mentirosa nas redes sociais após a repercussão do suposto affair com o ator João Vicente de Castro, que já veio a público para desmentir qualquer envolvimento com a musa fitness.

Apesar de descrever com detalhes o romance com o ator de Vale Tudo em áudios revelados pela coluna Fábia Oliveira, João Vicente se pronunciou a diversos veículos de imprensa que não houve qualquer relação com Gracyanne.

“Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que eu nunca beijei ela. Estive com ela duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei”, revelou ao colunista Lucas Pasin.

 

Acontece que esta não é a primeira vez que Gracyanne Barbosa foi pega na mentira.

Em abril deste ano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desmentiu que a musa fitness tenha se formado advogada na instituição – uma conquista que ela já celebrou em diversas entrevistas ao longo dos anos.

“É FAKE que Gracyanne Barbosa (Gracyanne Jacobina Barbosa Vieira) modelo de fisiculturismo, personalidade de televisão, empresária e ex-dançarina foi aluna da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ). Sem pasta discente no arquivo: sem registro nos diários de aulas (consultados: 1999 – 2010). FAKE”, dizia o comunicado da direção da Faculdade Nacional de Direito (FND) da UFRJ, fixado na porta da instituição.

Além de se gabar da formação em Direito, que teria completado em 2006, Gracyanne ainda já se vangloriou dos méritos acadêmicos.“E eu passei em primeiro lugar. Tinha até uma foto minha lá. Eles fazem camiseta, eu já fui lá visitar. Bem maneiro mesmo, tenho muito orgulho”, contou ela, durante sua passagem pelo BBB 25.

