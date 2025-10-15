Além de O Agente Secreto, outros filmes do Brasil tem chances no Oscar

Pelo segundo ano seguido, o Brasil é apontado como favorito para concorrer em diferentes categorias no Oscar. Além de O Agente Secreto, outros três filmes diferentes do país estão sendo cotados para serem indicados à premiação em 2026.

Na categoria de Melhor Documentário, por exemplo, Yanuni é apontado pelo Deadline como um dos possíveis concorrentes. O filme, que chega nesta quinta-feira (16/1) à te49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O filme, coproduzido por Leonardo DiCaprio, acompanha a trajetória de Juma, atual cacica da aldeia Xipaya Kaarimã, e Hugo Loss, marido da indígena e agente federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que atua em operações contra o garimpo na região.

Leia também

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Divulgação 2 de 8

Sebastiana, de O Agente Secreto

Foto: Reprodução/O Agente Secreto 3 de 8

Anora venceu outros quatro Oscars

Monica Schipper/Getty Images 4 de 8

Walter Salles segundo o Oscar brasileiro de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui

Jeff Kravitz/FilmMagic 5 de 8

Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images 6 de 8

Fernanda Torres no Oscar

Michael Buckner/Penske Media via Getty Images 7 de 8

A atriz brasileira Fernanda Torres

Gregg DeGuire/Penske Media via Getty Images 8 de 8

Walter Salles e Fernanda Torres comparecem ao 97º Oscar Anual no Dolby Theatre em 02 de março de 2025

Arturo Holmes/WireImage

O também documentário Apocalipse nos trópicos, de Petra Costa, é outro que vem gerando expectativas à competição. No projeto, a cineasta investiga como a religião e as igrejas influenciam a política brasileira.

Desde a estreia, o documentário participou dos festivais de Veneza, Telluride e Nova York, um dos mais importantes para a premiação de Los Angeles.

No gênero de curtas, Alice, de Gabriel Novis, também pode se eleger concorrente ao Oscar, na categoria de Melhor Curta Documental. Exibido no Festival do Rio deste ano, o filme acompanha Alice, uma mulher trans de Maceió que busca formas de existir como artista, surfista e skatista em uma sociedade ainda marcada pela violência e pelo preconceito.

O curta foi vencedor do prêmio de Melhor Curta Internacional de Documentário no festival Hot Docs, em Toronto, e passou por festivais como Guadalajara, Melbourne, Doc NYC e Sheffield.

Já O Agente Secreto é o grande favorito do Brasil à premiação. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, ambos premiados em Cannes, o longa pernambucano é apontado pela Variety e Hollywood Reporter como possível concorrente em cinco categorias – Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Diretor, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz Coadjuvante.

Os indicados ao Oscar 2026 vão ser revelados no dia 22 de janeiro de 2026. Já a cerimônia da premiação, vai ocorrer no dia 15 de março do ano que vem.