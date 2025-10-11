Alerta de tsunami é retirado após terremoto na ponta da América do Sul

Uma série de alertas de tsunami, emitidos após terremoto de magnitude 7,8 atingir a passagem de Drake, foram retirados. O terremoto ocorreu no fim da tarde dessa sexta-feira (10/10) entre a ponta sul da América do Sul e a Antártida e houve a preocupação das autoridades de emergência.

No entanto, em seguida, houve o entendimento de baixa possibilidade das ondas de tsunami atingirem a terra.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico e a autoridade marítima SHOA do Chile chegaram a emitir imediatamente alertas de tsunami após o terremoto.

As autoridades chilenas avisaram sobre possíveis impactos nas bases militares de Prat e O’Higgins, na ponta da Antártida, e no Cabo Horn, na ponta mais ao sul da Terra do Fogo. Mas os alertas foram retirados em seguida.