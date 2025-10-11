11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Alerta de tsunami é retirado após terremoto na ponta da América do Sul

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alerta-de-tsunami-e-retirado-apos-terremoto-na-ponta-da-america-do-sul

Uma série de alertas de tsunami, emitidos após terremoto de magnitude 7,8 atingir a passagem de Drake, foram retirados. O terremoto ocorreu no fim da tarde dessa sexta-feira (10/10) entre a ponta sul da América do Sul e a Antártida e houve a preocupação das autoridades de emergência.

No entanto, em seguida, houve o entendimento de baixa possibilidade das ondas de tsunami atingirem a terra.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico e a autoridade marítima SHOA do Chile chegaram a emitir imediatamente alertas de tsunami após o terremoto.

Leia também

As autoridades chilenas avisaram sobre possíveis impactos nas bases militares de Prat e O’Higgins, na ponta da Antártida, e no Cabo Horn, na ponta mais ao sul da Terra do Fogo. Mas os alertas foram retirados em seguida.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost