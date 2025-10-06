Alerta no Reino Unido: 260 mil bonecas Labubu falsificadas são apreendidas por risco à saúde

Cerca de 260 mil brinquedos falsificados foram confiscados no Reino Unido, em 2025, sendo que 90% dos itens eram imitações de bonecas Labubu. O problema, que para muitos se restringe ao aspecto econômico, representa também um sério risco à saúde das crianças, levando o governo britânico a emitir um alerta nacional.
As autoridades informam que 75% dos brinquedos apreendidos que não passaram nas verificações de segurança continham produtos químicos proibidos e ofereciam risco de asfixia.
Segundo reportagem do jornal O Globo, Helen Barnham, vice-diretora de fiscalização do Escritório de Propriedade Intelectual, alertou: “Com brinquedos falsificados, o que você vê raramente é o que você recebe. Por trás da embalagem podem estar escondidos riscos de asfixia, produtos químicos tóxicos e peças defeituosas que colocam as crianças em perigo real”.
Para conscientizar pais e compradores, foi lançada a campanha “Brinquedos Falsos, Danos Reais”. “A segurança das crianças deve vir em primeiro lugar, por isso pedimos aos pais: por favor, não deixem que seu filho seja o testador”, reforçou Helen.
A campanha ainda mostra, de forma ilustrativa, quais “recursos especiais” poderiam estar escondidos nos brinquedos falsificados:
- Tinta com produtos químicos cancerígenos
- Enchimento que pode causar chiado no peito
- Pilhas perigosas para máxima surpresa
- Partes soltas e bordas afiadas para ferimentos inesperados
No Brasil, não há um dado consolidado sobre o volume de brinquedos falsificados apreendidos. No entanto, uma operação da Receita Federal, em 2022, no porto de Santos (SP), recolheu cerca de 60 toneladas de brinquedos falsificados, mostrando a dimensão do problema.