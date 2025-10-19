Alesson, do Mirassol, marca o gol mais rápido do Brasileirão. Veja

Mirassol e São Paulo estão se enfrentando neste domingo (19/10), no Estádio Maião, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a partida começou com uma grande surpresa. O time da casa abriu o placar com um gol relâmpago marcado logo aos 45 segundos do primeiro tempo.

O lateral-esquerdo Reinaldo fez um cruzamento preciso, e o atacante Alesson subiu de cabeça para vencer a defesa tricolor e fazer 1 x 0 para o Leão Caipira.

Veja o gol:

O relógio não marcava nem 40 segundos e Alesson marcou o primeiro da noite em Mirassol: Mirassol 1×0 São Paulo pic.twitter.com/8ZiP3s3LfW — Papo de Boleiros (@_papoboleiros) October 19, 2025

A vitória parcial do Mirassol por 1 x 0 mantem o Leão na quarta colocação e aumenta a vantagem para o Botafogo, que ocupa a quinta posição.