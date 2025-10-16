Alex Poatan questiona suposta lesão de Ankalaev no UFC 320: “Estranho”

Alex Pereira comentou a suposta lesão de Magomed Ankalaev, oponente dele no UFC 320. Após a derrota para Poatan, o russo afirmou que estava machucado, mas mesmo assim não quis desistir da luta. A declaração do ex-campeão peso-pesado gerou polêmica, pois ele deu a informação apenas depois de ter sido finalizado.
Poatan disse que achou estranho Ankalaev estar com a costela fratura, pois não esboçou desconforto ao receber diversos socos do brasileiro na região.
“O cara recebeu mais de 30 golpes, e, quando acabou, ele levantou como se não tivesse acontecido nada. É um pouco estranho”, relatou Alex, ao podcast Connect Cast, .
Recuperado da lesão?
Um vídeo publicado pelo russo, nessa quarta-feira (15/10), também intrigou os internautas. Magomed declarou que já retornou aos treinamentos e aparece realizando os movimentos normalmente. Os fãs estranharam a disposição do ex-campeão, dada à gravidade da lesão.
Magomed Ankalaev via IG
“The journey continues. It’s just the beginning.” pic.twitter.com/GQqyEKUDBZ
— Championship Rounds (@ChampRDS) October 15, 2025