Alexandre Barillari revela por que aceitou atuar em “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”

O ator Alexandre Barillari integra o elenco do especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, produção original da TV Aparecida que será exibida no próximo domingo (12/10), às 16h e 21h. Na obra, ele interpreta o Capitão do Mato na cena do “milagre das correntes”, um dos momentos centrais da narrativa. Em entrevista ao portal LeoDias, o artista fala sobre a nova experiência e o que o motivou a participar do projeto.

Para Barillari, aceitar o convite foi um gesto guiado por algo maior. “Acho que são sempre motivos de força maior, porque há uma série de motivos que fazem você aceitar, às vezes você quer e não pode. (…) Quis o destino, ou quis o milagre ou quis o poder da santa que eu tivesse aqui. (…) Me sinto um pouco quase um boneco de engonço nesse domínio tão maior, nesse controle tão maior que vem de algum lugar e faz uma espécie de marionete, então fico muito feliz”, diz o ator, ressaltando a gratidão pela oportunidade.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Reprodução/portal LeoDias Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Divulgação/TV Globo Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Divulgação/TV Globo Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Divulgação/TV Globo Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Divulgação/TV Globo Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Divulgação/TV Globo Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Divulgação/TV Globo Especial da TV Aparecida traz Barillari como Capitão do Mato em cena emocionante Divulgação/TV Globo Voltar

Próximo

Reconhecido por suas atuações intensas e personagens marcantes, Barillari comenta ainda sobre a predileção por papéis desafiadores, especialmente os vilões: “Eu adoro os vilões. Desde que fiz o primeiro, fiz uma série de vilões. (…) Ser um rapaz de Copacabana me interessa menos do que estar do outro lado do muro, que eu não conheço. Esses desafios do ator, de ter que pesquisar sobre o ofício (…) me interessam sobremaneira”, afirma.

Ao refletir sobre o momento atual da carreira e da vida pessoal, o ator revela um olhar mais sensível e conectado à espiritualidade: “Acho que tenho despertado em mim também, olhando para trás e olhando para a vida, essa gratidão, e aí as emoções ficam mais afloradas. Eu choro mais hoje, eu me emociono mais (…) Acho que esses bons pensamentos, esses bons espíritos que me tomam na vida podem ser mais aflorados e mostrados para o público”, destaca.

“Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” resgata a origem da devoção à Padroeira do Brasil, mostrando histórias de fé e milagres que atravessam gerações. O especial será exibido na TV Aparecida e, logo depois, o conteúdo estará disponível na íntegra no YouTube oficial da TV Aparecida. No elenco, além de Alexandre Barillari, Isabel Fillardis e Maurício Mattar.