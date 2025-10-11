alexandre-barillari-se-emociona-em-estreia-de-especial-da-tv-aparecida:-“fiquei-comovido”

Durante o lançamento do especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, em Aparecida do Norte, o ator Alexandre Barillari compartilhou a emoção de participar da produção e sua experiência de fé diante da imagem da Padroeira do Brasil. O projeto, que será exibido pela TV Aparecida neste domingo (12/10), traz uma leitura poética dos milagres e da devoção à Nossa Senhora, como visto pelos presentes na coletiva de imprensa a qual o portal LeoDias foi convidado.

Com direção de Felipe Pontes, o elenco é formado por nomes como Isabel Fillardis, que interpreta a Santa; Maurício Mattar, como o tio da menina cega; e Barillari, que dá vida ao capitão do mato no episódio do “milagre das correntes”. Segundo o ator, a vivência no Santuário despertou nele uma espiritualidade renovada. “Eu não era exatamente devoto de Aparecida, mas muito conhecedor da fé. Da fé que eu digo, sobretudo, no invisível. à medida que eu chego aqui na Basílica pela primeira vez, talvez há uns 3 anos, é inevitável: é como se abrisse um jorro, uma comporta, um conduto forçado dessas emoções, que te movem, sim, a uma credulidade, a uma esperança de que essa força maior também chegue na sua vida. E ela tem chegado”, contou o ator, visivelmente tocado ao falar sobre a experiência na Basílica.

Especial "Aparecida: Entre a Fé e o Milagre" conta com Alexandre Barillari e Odá Silva nos papeis de capitão do mato e escravo Zacarias Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida Alexandre Barillari faz parte do episódio sobre o "milagre das correntes" Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistas Divulgação: TV Aparecida

Conforme Alexandre, é impossível não se sentir em paz quando se está na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo: “Eu me coloco ali de frente ao altar, a imagem dela, e fico muito comovido, muito tomado por essa emoção muito maior do que eu possa controlar, como uma arrebentação mesmo. Então, eu estou aqui feliz da vida e muito grato por Aparecida contornar todos esses fatores que, a priori, são incontornáveis; e me permita estar aqui, não só na filmagem, hoje e sempre”, completou o ator, que geralmente dá vida à personagens vilanescos.

O especial é parte do novo investimento da TV Aparecida em produções originais e independentes, que unem arte, fé e cultura popular. Segundo o diretor de programação da emissora, padre Camilo Junior, a proposta é fortalecer o conteúdo evangelizador com obras que dialoguem com o público de forma mais ampla. “A TV Aparecida assume, com muita propriedade, a produção de conteúdos exclusivos e independentes em sua programação, agregando valores religiosos e humanos e permanecendo fiel à sua inspiração primeira de comunicar a esperança que brota do Evangelho”, destacou o sacerdote durante a coletiva de imprensa.

Gravado em diferentes pontos do Vale do Paraíba, o projeto recria passagens que marcaram a devoção à Nossa Senhora Aparecida, como: a pesca milagrosa, a cura da menina cega, a libertação do escravo Zacarias e a conversão do cavaleiro ateu. A obra será exibida em dois horários, às 16h e às 21h, no dia da Padroeira, com reprise e acesso no YouTube oficial da TV Aparecida.