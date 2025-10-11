11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Alexandre Barillari se emociona em estreia de especial da TV Aparecida: “Fiquei comovido”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alexandre-barillari-se-emociona-em-estreia-de-especial-da-tv-aparecida:-“fiquei-comovido”

Durante o lançamento do especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, em Aparecida do Norte, o ator Alexandre Barillari compartilhou a emoção de participar da produção e sua experiência de fé diante da imagem da Padroeira do Brasil. O projeto, que será exibido pela TV Aparecida neste domingo (12/10), traz uma leitura poética dos milagres e da devoção à Nossa Senhora, como visto pelos presentes na coletiva de imprensa a qual o portal LeoDias foi convidado.

Com direção de Felipe Pontes, o elenco é formado por nomes como Isabel Fillardis, que interpreta a Santa; Maurício Mattar, como o tio da menina cega; e Barillari, que dá vida ao capitão do mato no episódio do “milagre das correntes”. Segundo o ator, a vivência no Santuário despertou nele uma espiritualidade renovada. “Eu não era exatamente devoto de Aparecida, mas muito conhecedor da fé. Da fé que eu digo, sobretudo, no invisível. à medida que eu chego aqui na Basílica pela primeira vez, talvez há uns 3 anos, é inevitável: é como se abrisse um jorro, uma comporta, um conduto forçado dessas emoções, que te movem, sim, a uma credulidade, a uma esperança de que essa força maior também chegue na sua vida. E ela tem chegado”, contou o ator, visivelmente tocado ao falar sobre a experiência na Basílica.

Veja as fotos

Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” conta com Alexandre Barillari e Odá Silva nos papeis de capitão do mato e escravo ZacariasFoto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” conta com Alexandre Barillari e Odá Silva nos papeis de capitão do mato e escravo ZacariasFoto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Alexandre Barillari faz parte do episódio sobre o “milagre das correntes”Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Divulgação: TV Aparecida
Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistasDivulgação: TV Aparecida
Divulgação: TV Aparecida
Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistasDivulgação: TV Aparecida

Leia Também

Conforme Alexandre, é impossível não se sentir em paz quando se está na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo: “Eu me coloco ali de frente ao altar, a imagem dela, e fico muito comovido, muito tomado por essa emoção muito maior do que eu possa controlar, como uma arrebentação mesmo. Então, eu estou aqui feliz da vida e muito grato por Aparecida contornar todos esses fatores que, a priori, são incontornáveis; e me permita estar aqui, não só na filmagem, hoje e sempre”, completou o ator, que geralmente dá vida à personagens vilanescos.

O especial é parte do novo investimento da TV Aparecida em produções originais e independentes, que unem arte, fé e cultura popular. Segundo o diretor de programação da emissora, padre Camilo Junior, a proposta é fortalecer o conteúdo evangelizador com obras que dialoguem com o público de forma mais ampla. “A TV Aparecida assume, com muita propriedade, a produção de conteúdos exclusivos e independentes em sua programação, agregando valores religiosos e humanos e permanecendo fiel à sua inspiração primeira de comunicar a esperança que brota do Evangelho”, destacou o sacerdote durante a coletiva de imprensa.

Gravado em diferentes pontos do Vale do Paraíba, o projeto recria passagens que marcaram a devoção à Nossa Senhora Aparecida, como: a pesca milagrosa, a cura da menina cega, a libertação do escravo Zacarias e a conversão do cavaleiro ateu. A obra será exibida em dois horários, às 16h e às 21h, no dia da Padroeira, com reprise e acesso no YouTube oficial da TV Aparecida.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost