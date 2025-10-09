Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a receber barbeiro durante prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ser atendido por seu barbeiro pessoal, Charlinston Borges Fernandes, em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. O atendimento está previsto para ocorrer na próxima sexta-feira (10), entre 9h e 18h.

Segundo a decisão, o veículo do barbeiro será inspecionado pelos agentes da Polícia Penal do Distrito Federal, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no âmbito do inquérito que investigou ações do ex-presidente e de seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), junto ao governo dos Estados Unidos para promover medidas de retaliação ao Brasil, incluindo o cancelamento de vistos e aplicação da Lei Magnitsky.

O ex-presidente e mais sete réus foram condenados pela Primeira Turma do STF, no mês passado, por crimes relacionados à chamada trama golpista, que incluem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e grave ameaça.

Com a decisão de Moraes, Bolsonaro poderá realizar o atendimento pessoalmente, mantendo o acompanhamento das autoridades responsáveis pela sua prisão domiciliar.