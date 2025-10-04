Alexandre Frota se pronuncia pela 1ª vez após ter mandato de vereador cassado

O vereador Alexandre Frota (PDT), da Câmara Municipal de Cotia (SP), teve seu mandato cassado nesta sexta-feira (3/10) após a condenação por calúnia e difamação contra o ex-deputado Jean Wyllys (PT) transitar em julgado. A decisão da 2ª Vara Federal de Osasco, proferida em 2018, determinou dois anos e 26 dias de detenção em regime aberto, além do pagamento de 175 dias-multa, podendo a pena ser substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O processo teve origem em uma publicação de Frota em 2017 nas redes sociais, na qual ele atribuía a Wyllys uma fala defendendo a pedofilia. O ex-deputado negou ter feito tal comentário, classificando a postagem como calúnia, e ressaltou seu histórico de defesa dos direitos das minorias.

Em pronunciamento nas redes sociais, Frota agradeceu aos três mil votos que o elegeram vereador e destacou o trabalho realizado durante seu mandato.

“Eu me dediquei muito, trabalhei imensamente pela melhoria da cidade, pelas famílias que atendi, pelas crianças, pelos idosos e pelas mulheres. Eu realmente trabalhei e trabalhei muito”, afirmou.

O ex-parlamentar classificou a política como uma “guerra” e disse que a cassação o deixou triste.

“Fiquei triste porque eu vinha realizando um trabalho excepcional, bacana, de muita entrega e de muito amor a essa cidade”, disse Frota, ressaltando que sua saída não é definitiva. “Saio de cabeça erguida. Triste, claro! Tô com a minha família aqui, minha família triste porque ninguém queria e imaginava que isso pudesse acontecer, mas aconteceu, e não é de hoje que tentavam me calar”.

Frota informou que continuará prestando auxílio aos moradores de Cotia e afirmou que recorrerá da decisão. “As lições são para ser vividas, e eu já passei por várias nessa vida, e no final eu sempre encontro uma saída”, completou o ex-vereador em nota ao Metrópoles.

Segundo seu advogado, até o momento, não houve notificação formal da Justiça Eleitoral ou da Câmara sobre a perda do mandato.