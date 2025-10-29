Alexandre Nero anuncia pausa na carreira após sucesso em Vale Tudo

Após o fim de Vale Tudo, o ator Alexandre Nero anunciou que fará uma pausa na carreira. Intérprete de Marco Aurélio, personagem que no desfecho da trama se revelou o assassino de Odete Roitman (Débora Bloch), o artista revelou que está exausto após uma maratona de projetos seguidos na televisão.

“Recebi [convites] logo depois da novela, quando começa aquela fase em que todo mundo quer chamar a gente para tudo, e tive que dizer alguns ‘nãos’. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu iria enlouquecer”, declarou Nero em entrevista ao programa Sem Censura, exibido na última terça-feira (28/10).

Rotina intensa e necessidade de pausa

Antes de atuar no remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias, Nero esteve em produções como Travessia (2022), No Rancho Fundo (2024) e Guerreiros do Sol (2025).

O ator contou que o ritmo acelerado de gravações o fez perceber a necessidade de cuidar da saúde mental e física:

“Eu já tenho dificuldade de decorar texto e falei: ‘Vou dar pane, preciso parar’.”

Preocupação com o futuro

Aos 54 anos, Alexandre Nero também revelou que a decisão foi motivada por preocupações com o envelhecimento e o bem-estar.

“Tenho medo de chegar à terceira idade com a saúde debilitada. Quero viver esse tempo com qualidade, descansar, respirar um pouco e cuidar de mim.”

O ator, que se tornou um dos nomes mais marcantes da teledramaturgia brasileira nos últimos anos, não definiu um prazo para o retorno às telas, mas garantiu que pretende voltar aos palcos e à TV apenas quando se sentir renovado.

Fonte: TV Brasil, Metrópoles, Gshow, O Globo

✍️ Redigido por ContilNet