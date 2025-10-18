Alexandre Nero reage à falsa morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Alexandre Nero gritou, comemorou e foi um dos últimos a deixar a festa do último capítulo de Vale Tudo, no Rio. O ator, que deu vida ao vilão Marco Aurélio, ganhou grande destaque no fim da trama ao atirar em Odete Roitman.
Abordado por este colunista do Metrópoles na saída da festa, Nero afirmou que nunca viu tantos holofotes e tantos jornalistas em volta dele por conta de um personagem. Ele fez questão de fazer uma selfie com a imprensa:
“É o sucesso de Vale Tudo, né? Nunca vi isso!”.
Questionado sobre a falsa morte de Odete Roitman, Nero diz que se recusa a aceitar, e brinca:
“Estou comemorando que matei a Odete. Odete morreu, gente. Não ressuscitou não. Jamais. É a alma dela.”
Assista a entrevista completa:
O ator conta que não sabia do desfecho: “Juro que eu não sabia. Tomei um susto. Vou revelar cenas de bastidores nas minhas redes. Eu gritei muito. Fui eu. Eu matei. Acertei o coração dela”.
Ainda em conversa com a imprensa, Nero destaca que não vê problema nos vilões de Vale Tudo serem adorados:
“As pessoas entendem que é só brincadeira. Torcem por essa falha no caráter porque sabem que é brincadeira, e separam o que é vida da ficção. Não são bobos. Torcem pelo circo.”
