Alexandre Nero revela sua teoria sobre desfecho de Odete Roitman: “É a alma dela”

Afinal, Marco Aurélio matou ou não Odete Roitman? Para o público, a vilã parece ter saído por cima, mas Alexandre Nero tem outra interpretação. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, após a festa do último episódio de “Vale Tudo”, o ator afirmou que, em sua visão, ela foi morta e que a figura no desfecho representou apenas sua alma.

Levemente alterado após algumas doses de uísque na festa, Alexandre explicou aos jornalistas que aguardavam na porta que não conseguiria falar muito, pois estava alcoolizado e já eram 2h da manhã. Mesmo assim, o ator fez questão de atender a imprensa e comentar o episódio final enquanto sua equipe reunia forças para levá-lo para casa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/@alexandrenero Valeu Nada! Final de “Vale Tudo” decepciona e não supera audiência da morte de Odete Reprodução: Globo Reprodução/@alexandrenero

Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch em “Vale Tudo”, morreu no Copacabana Palace, no RJ Crédito: Reprodução Instagram @deborablochoficial Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) em “Vale Tudo” Divulgação/Globo Voltar

Próximo

Nero também afirmou que, apesar de ter gravado a cena do tiro assim como outros colegas, não esperava nem sabia que Marco Aurélio seria revelado como o assassino de Odete Roitman: “Eu juro, eu juro que eu não sabia, juro. Tomei um susto. Amanhã eu vou revelar imagens inéditas”, declarou o artista, que ficou emotivo com a recepção e até tietou os jornalistas.

Para encerrar, Alexandre explicou por que estava comemorando ter matado Odete, mesmo com a vilã tendo arquitetado um plano para fugir por meio de uma cirurgia clandestina e um voo misterioso após o tiro: “Odete não renasceu, é a alma dela. Para mim, eu matei. Claro, gente, eu acertei o coração dela, tenho certeza que eu matei”, afirmou o ator.