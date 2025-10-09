aliado-de-trump-reage-a-pesquisa-eleitoral-em-que-lula-lidera

Jason Miller, ex-conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o resultado da pesquisa eleitoral divulgada pela Genial Quaest, nesta quinta-feira (9/10), que mostra Lula (PT) liderando as intenções de voto para as eleições de 2026.
“Esta pesquisa mostra por que a perseguição política contra o presidente Jair Bolsonaro está acontecendo. Se ele estivesse perdendo por 12 pontos, seria um homem livre! O Congresso brasileiro precisa acabar com a guerra jurídica do ministro do STF Alexandre de Moraes, e aprovar a anistia total para presos políticos hoje”, publicou Miller em sua conta no X.
Leia também
-
Quaest: maioria acha que Lula não deve se candidatar e quer que Bolsonaro apoie outro nome
-
Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos, diz Genial/Quaest
-
O resultado da pesquisa Genial/Quaest que surpreendeu o Planalto
-
Os pontos de alerta para Lula na pesquisa Genial/Quaest
Na pesquisa, Lula aparece com 35% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair fica em segundo lugar, com 26%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 10%. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PDT), com 9%; e Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), ambos com 3%. Os indecisos somam 4%, e 10% declararam voto branco, nulo ou que não irão votar.
A pesquisa estimulada divulgada nesta quinta ainda mostrou que, mesmo em outros possíveis cenários, inclusive com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula ainda seria o favorito pelo eleitorado.
O comentário do aliado de Trump é feito em um momento de trégua do governo norte-americano com o Brasil. Trump e Lula conversaram recentemente, por telefonema, e marcaram um encontro, que deve ocorrer em breve. O republicano ainda elogiou Lula e o descreveu como um bom homem.