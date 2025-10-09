09/10/2025
Universo POP
Aliado de Trump reage a pesquisa eleitoral em que Lula lidera

Escrito por Metrópoles
Jason Miller, ex-conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o resultado da pesquisa eleitoral divulgada pela Genial Quaest, nesta quinta-feira (9/10), que mostra Lula (PT) liderando as intenções de voto para as eleições de 2026.

“Esta pesquisa mostra por que a perseguição política contra o presidente Jair Bolsonaro está acontecendo. Se ele estivesse perdendo por 12 pontos, seria um homem livre! O Congresso brasileiro precisa acabar com a guerra jurídica do ministro do STF Alexandre de Moraes, e aprovar a anistia total para presos políticos hoje”, publicou Miller em sua conta no X.

Leia também

Na pesquisa, Lula aparece com 35% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair fica em segundo lugar, com 26%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 10%. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PDT), com 9%; e Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), ambos com 3%. Os indecisos somam 4%, e 10% declararam voto branco, nulo ou que não irão votar.

A pesquisa estimulada divulgada nesta quinta ainda mostrou que, mesmo em outros possíveis cenários, inclusive com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula ainda seria o favorito pelo eleitorado.

O comentário do aliado de Trump é feito em um momento de trégua do governo norte-americano com o Brasil. Trump e Lula conversaram recentemente, por telefonema, e marcaram um encontro, que deve ocorrer em breve. O republicano ainda elogiou Lula e o descreveu como um bom homem.

logo-contil-1.png

