Aliados dizem que Bolsonaro vê Michelle como alternativa a Tarcísio

Aliados dizem que Jair Bolsonaro estuda lançar Michelle Bolsonaro (PL) à Presidência caso Tarcísio de Freitas opte por tentar a reeleição em São Paulo. Nesse cenário, a ex-primeira-dama seria a cabeça de chapa em vez de vice.

Atualmente, segundo interlocutores de Bolsonaro, Michelle é a principal alternativa ante a indecisão de Tarcísio, que de fato se mostra mais propenso a tentar renovar o mandato de governador, disputa na qual é considerado franco favorito.

Bolsonaro avalia que conseguiria transferir quase a totalidade de seus votos para Michelle e que a ex-primeira-dama teria bom desempenho em debates eleitorais contra Lula, que, em tese, não poderia subir o tom contra ela sob risco de soar agressivo com uma mulher. Atrair o eleitorado feminino é outro ponto levado em consideração por Bolsonaro ao analisar o nome da esposa para o Planalto.

A candidatura de Michelle na ausência de Tarcísio, contudo, não é consenso no entorno de Bolsonaro. Pessoas próximas ao ex-presidente afirmam que o temperamento da ex-primeira-dama seria “difícil”, o que poderia dificultar o diálogo com a classe política.

Interlocutores de Michelle ouvidos pela coluna sustentam que a ex-primeira-dama não pensa em concorrer à Presidência. Outra opção “caseira” para Bolsonaro seria lançar o deputado Eduardo ou o senador Flávio ao Planalto.

Os cálculos de Tarcísio

Embora não vista a camisa de candidato à Presidência, Tarcísio passou a estudar o tabuleiro político nacional com afinco. Nos últimos dias, fez cálculos sobre as alianças que a direita precisa fazer para derrotar Lula nas eleições do ano que vem, sobretudo no Nordeste.

Pela estratégia de Tarcísio, o estado da Bahia terá peso importante no pleito. Uma articulação vitoriosa também passaria por uma aliança com Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará que por quatro vezes concorreu ao Planalto.