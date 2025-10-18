Alice Wegmann celebra fim de “Vale Tudo” com mensagem de gratidão: “Fui muito feliz”

Alice Wegmann é só gratidão por ter interpretado Solange Duprat em “Vale Tudo”, que chegou ao fim na última sexta (17/10). Na novela das 21h da Globo, a atriz deu vida à diretora de criação da Tomorrow, conceituada agência de marketing de conteúdo. Com o fim de mais um projeto, a artista usou o Instagram para agradecer à equipe responsável pelo remake e ao público.

“Poucas coisas nessa vida preenchem tanto o nosso peito quanto a gratidão. Às vezes me assusto com a quantidade de amor e sorte que tenho nessa vida… Minha família, meus amigos, meu trabalho, meu amor. Chorei à beça ontem à noite [17/10] com uma homenagem que minhas amigas de infância fizeram pra mim, com camisetas com a chérie [personagem dela na novela] estampada, vídeos delas e da minha família”, iniciou.

Na sequência, Alice falou do carinho que recebe e do quanto é feliz com a profissão: “Fico sem saber como retribuir, mas quero viver assim pra sempre, plantando e colhendo amor. Eu sou louca por esse ofício, pelos encontros que tenho, pelas personagens que me atravessam. Eu amo ser atriz e sou eternamente grata pelas oportunidades que surgem no caminho”.

Por fim, a atriz fez questão de agradecer a quem deu à ela oportunidade de atuar no horário nobre e aos fãs que engajaram o folhetim. “Valeu tudo! Obrigada, TV Globo, pela oportunidade, a todos os meus colegas de elenco que levo pra vida com a maior admiração, à nossa equipe maravilhosa, à Manuela Dias [autora] e ao Paulo Silvestrini [diretor] pela chance de interpretar a Solange Duprat. E, é claro, a todos vocês que engajaram nossa novela do início ao fim. Eu fui muito feliz esse ano com essa personagem que, assim como muitas outras, mudou a minha vida pra sempre. E ainda é só o começo! Um beijo, chéries, e até a próxima!”, celebrou.

“Vale Tudo”, remake da versão de 1988, terminou com a personagem Odete Roitman forjando a própria morte após levar um tiro de Marco Aurélio. Na novela original, quem matou a vilã foi Leila. Agora, o público aguarda a estreia de “Três Graças”, criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.