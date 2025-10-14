14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Alice Wegmann curte férias no Chile com o namorado após “Vale Tudo”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alice-wegmann-curte-ferias-no-chile-com-o-namorado-apos-“vale-tudo”

Alice Wegmann deu a largada nas férias após encerrar as gravações como Solange no remake de “Vale Tudo”, que está na reta final. Nesta segunda-feira (13/10), a atriz compartilhou no Instagram alguns registros da viagem ao Chile ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, encantando os fãs com um carrossel de belas fotos.

Na legenda, Alice refletiu sobre o merecido descanso após meses intensos de gravação: “Precisava muito tirar esses dias de férias pra contemplar e esvaziar a mente, foi a escolha certa pra isso. Astral demais, e obrigada pela melhor companhia, meu amor!!!”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Férias! Alice Wegmann curte viagem no Chile com o namorado após “Vale Tudo”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Férias! Alice Wegmann curte viagem no Chile com o namorado após “Vale Tudo”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Férias! Alice Wegmann curte viagem no Chile com o namorado após “Vale Tudo”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Férias! Alice Wegmann curte viagem no Chile com o namorado após “Vale Tudo”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Férias! Alice Wegmann curte viagem no Chile com o namorado após “Vale Tudo”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Férias! Alice Wegmann curte viagem no Chile com o namorado após “Vale Tudo”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Férias! Alice Wegmann curte viagem no Chile com o namorado após “Vale Tudo”Reprodução: Instagram

Leia Também

Luiz Guilherme Niemeyer, também conhecido como LG, é um produtor musical brasileiro e sócio da holding Bonus Track, responsável por grandes eventos musicais no país, como os shows de Madonna e Lady Gaga na Praia de Copacabana. Filho do empresário Luiz Oscar Niemeyer e sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer, ele se destaca por sua atuação no setor cultural, idealizando festivais e promovendo eventos de artistas renomados. Atualmente, é conhecido também por seu relacionamento com a atriz Alice Wegmann.

Recentemente, em entrevista ao programa “Encontro”, Alice comentou sobre sua personagem: “A Solange traz o sol no próprio nome. Ela é uma personagem muito solar, muito carismática, vibrante. Então, eu acho que as pessoas se identificam muito facilmente com ela!”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost