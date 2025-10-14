Alice Wegmann curte férias no Chile com o namorado após “Vale Tudo”

Alice Wegmann deu a largada nas férias após encerrar as gravações como Solange no remake de “Vale Tudo”, que está na reta final. Nesta segunda-feira (13/10), a atriz compartilhou no Instagram alguns registros da viagem ao Chile ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, encantando os fãs com um carrossel de belas fotos.

Na legenda, Alice refletiu sobre o merecido descanso após meses intensos de gravação: “Precisava muito tirar esses dias de férias pra contemplar e esvaziar a mente, foi a escolha certa pra isso. Astral demais, e obrigada pela melhor companhia, meu amor!!!”

Luiz Guilherme Niemeyer, também conhecido como LG, é um produtor musical brasileiro e sócio da holding Bonus Track, responsável por grandes eventos musicais no país, como os shows de Madonna e Lady Gaga na Praia de Copacabana. Filho do empresário Luiz Oscar Niemeyer e sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer, ele se destaca por sua atuação no setor cultural, idealizando festivais e promovendo eventos de artistas renomados. Atualmente, é conhecido também por seu relacionamento com a atriz Alice Wegmann.

Recentemente, em entrevista ao programa “Encontro”, Alice comentou sobre sua personagem: “A Solange traz o sol no próprio nome. Ela é uma personagem muito solar, muito carismática, vibrante. Então, eu acho que as pessoas se identificam muito facilmente com ela!”