Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”

Ator elogia a cantora e comenta sucesso no quadro do “Domingão com Huck”

Durante o after do projeto “Resenha da Bahtidão”, realizado nesta terça-feira (21/10) no Reserva Onze Beach Club, na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, o ator Allan Souza falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre os rumores de um possível relacionamento com Wanessa Camargo.

Allan Souza quebra o silêncio sobre rumores de affair com Wanessa Camargo: “A gente é amigo” (Reprodução: Portal LeoDias)

De forma direta, Allan negou qualquer envolvimento amoroso com a cantora.

“A gente é amigo. Adoro a Wanessa, ela é muito querida, linda”, afirmou o ator.

💃 Destaque no “Dança dos Famosos”

Simpático e bem-humorado, Allan também comentou sobre sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”, onde vem se destacando como um dos favoritos.

“Sou intenso, entro já rasgando, mas fico feliz com o carinho do público. Vou lutar pra ganhar”, declarou.

O ator disse ainda estar aprendendo a lidar com a exposição que o programa traz:

“Sempre fui muito reservado com minha vida pessoal, mas entendo que o ‘Dança’ traz isso, é um trabalho que envolve o grande público. É importante saber lidar com tudo isso da melhor forma.”

🎭 Clima de união nos bastidores

Encerrando a entrevista, Allan destacou o espírito de equipe entre os participantes da competição:

“Esse grupo ficou muito unido, é gostoso de ver e acompanhar. Tá todo mundo se divertindo muito.”

Após a conversa, o ator seguiu para curtir a festa ao lado dos colegas de elenco.

