Allan Souza quebra o silêncio sobre rumores de affair com Wanessa Camargo

Allan Souza abriu o jogo sobre os rumores de affair com Wanessa Camargo. Em entrevista exclusiva à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, durante o after da gravação do projeto “Resenha da Bahtidão”, realizado nesta terça-feira (21/10) no Reserva Onze Beach Club, na Praia da Reserva, Zona Oeste do Rio, o ator negou qualquer envolvimento amoroso com a cantora.

“A gente é amigo. Adoro a Wanessa, ela é muito querida, linda”, afirmou Allan.

Após flagra, Wanessa Camargo despista sobre affair com Allan Souza Lima: "Estou solteira" Portal LeoDias /Fotos: Thiago Martins / AgNews Wanessa Camargo marcou presença na estreia de "Mudança de Hábito", no Rio portal LeoDias Wanessa Camargo e Allan Souza Reprodução/Fotos: Thiago Martins / AgNews

Simpático e bem-humorado, o ator aproveitou o momento para comentar sobre sua performance no “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, onde vem se destacando como um dos favoritos. “Sou intenso, entro já rasgando, mas fico feliz com o carinho do público. Vou lutar pra ganhar”, disse, animado com a repercussão positiva.

Allan também falou sobre como tem lidado com a exposição que o programa proporciona: “Sempre fui muito reservado com minha vida pessoal, mas entendo que o ‘Dança’ traz isso, é um trabalho que envolve o grande público. É importante saber lidar com tudo isso da melhor forma.”

Encerrando a entrevista, o ator reforçou o clima de união entre os participantes do elenco. “Esse grupo ficou muito unido, é gostoso de ver e acompanhar. Tá todo mundo se divertindo muito”, completou, antes de seguir para aproveitar a festa com os colegas de trabalho.