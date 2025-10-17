Alô, Maurício Meirelles! Humorista pode ter participação em “divórcio” de Tatá e Cocielo?

A internet foi pega de surpresa com o anúncio do divórcio de Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, divulgado pelo youtuber nesta quinta-feira (16/10) após oito anos de casamento. O fim da relação, no entanto, chamou atenção de olhares mais atentos. E não demorou para que a possibilidade de Maurício Meirelles ter participado da tal “separação” surgisse entre internautas.

O humorista é conhecido por suas apresentações com um quadro em que “invade” o celular de seus convidados, sejam eles famosos ou anônimos. Sob posse do aparelho, o artista passa a ter total controle às conversas e redes sociais da vítima da vez. As ações incluem mensagens inesperadas, respostas inadequadas e… postagens nas redes sociais.

Mas, afinal, será mesmo que Cocielo teria se tornado vítima do comediante? O portal LeoDias decidiu investigar — e alguns indícios apontam que sim. Isso porque a própria agenda oficial de Meirelles mostra que ele se apresentaria em Canoas, no interior do Rio Grande do Sul, na quinta-feira (16/10). O município é vizinho a Cachoeirinha, onde Tata nasceu e viveu antes de se mudar para São Paulo.

A apresentadora do “PodDelas” está em São Paulo, onde comandou mais uma edição do podcast do YouTube e recebeu Xand Avião para o bate-papo, que aconteceu na mesma faixa de horário. Nos vídeos da atração, é possível observar que Estaniecki utilizava a aliança de casamento durante toda a conversa. A própria também posou com o acessório em outros registros ao longo do dia.

Já Cocielo se manteve ausente das redes sociais durante todo o dia. Até por isso, ainda não é possível cravar se de fato ele esteve na apresentação de Maurício Meirelles na região metropolitana de Porto Alegre. A ida à cidade, porém, não é difícil de se imaginar, já que tanto Júlio quanto a esposa já visitaram o local em algumas oportunidades ao longo dos últimos anos.

Outro fator que reforça a ideia de uma trolagem do humorista é que o texto anunciando o divórcio foi compartilhado apenas no perfil do youtuber. O Instagram já permite “collabs”, as postagens compartilhadas em diferentes perfis, há alguns anos. A ferramenta é muito utilizada justamente por casais. Enquanto isso, Tata segue atendendo como “Tata Estaniecki Cocielo” nas redes.

Maurício Meirelles se justificou logo após a publicação. Em suas redes, ele negou qualquer participação no suposto divórcio do casal: “Não fui eu. Não estou fazendo o ‘Web Bullying’ com o Cocielo. Talvez seja verdade”, disse o comediante. No entanto, o mais provável é que de fato seja uma trolagem do agora global.