Alô, produção!: Yoná acusa Martina de agressão em “A Fazenda” e exige providências

Yoná Sousa, confinada em “A Fazenda 17”, voltou a se envolver em uma confusão na área interna da sede. Enquanto estava deitada na cama com os demais peões no quarto, Martina Sanzi se jogou com força sobre a ex-contratada da Netflix. A veterana alegou estar sendo machucada pela influenciadora, classificou o ato como agressão e cobrou providências da produção da Record. Apesar do apelo, a criadora de conteúdo insistiu em permanecer em cima da rival, ignorando seus pedidos. Nas redes sociais, o público pede a retirada da ex-MTV do reality.

“Isso é agressão, viu? Você está pulando em cima de mim e me machucando. Me machucou, sim, bem aqui no meu pé, e pulou em cima. Você não faça isso, não. Você está pulando em cima do meu pé e me machucando. Você não vai sair daí? Está me machucando, você está em cima de mim, não em cima da cama. Não te dei liberdade para isso. Você está em cima de mim, está ouvindo? Produção, ela pulou em cima de mim, está em cima dos meus pés e eu estou pedindo para ela sair”, disparou a ex-Ilhados com a Sogra.

“Ela pulou em cima de mim com força e ainda está em cima de mim. Produção! Ela está em cima dos meus pés e não quer sair”, completou Yoná. Martina logo rebateu, negando ter agredido a oponente: “Não, eu estou em cima da cama e não te machuquei. Você pegou minhas coisas e jogou ali no canto. Olha aqui, ó! Eu não te dei liberdade para pegar minhas coisas. Olha onde está o seu pé, não te dei permissão para pegar minhas coisas e jogar no chão”.

“Estou em cima da cama também, não dos seus pés. Eu pulei aqui e não estou em cima de você, seu pé está aqui. Olha onde está o seu pé, olha aqui!”, finalizou a personalidade da mídia.