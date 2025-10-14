Alô, Vini Jr! Virginia promete acordar cedo para acompanhar jogo do Brasil

A influenciadora Virginia Fonseca já adiantou os planos desta terça-feira (14/10) para os seguidores: além de voltar à Grande Rio para mais um ensaio visando o carnaval de 2026, a loira pretende acordar cedo para assistir ao jogo da Seleção Brasileira. O time de Vini Jr., affair dela, e companhia entra em campo às 7h30 contra o Japão.

Em suas redes sociais, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo falou sobre as expectativas para a partida: “Amanhã tem jogo do Brasil. 7h20 estarei de pé, acordadinha para assistir”. Em sua tradicional despedida de boa noite, ela reforçou o desejo de acordar logo nas primeiras horas do dia: “Até daqui a pouquinho, se Deus quiser”.

A influenciadora compartilhou algumas publicações falando sobre o jogo. Virginia convocou os seguidores para assistir à partida contra o Japão. Vini Jr dispara indireta para Virginia Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul Virginia ganha buquê após post de Vini

O reforço na torcida para a Seleção Brasileira vem em meio ao romance da influenciadora com Vini Jr. Apesar de não ter sido citado nas falas dela, Virginia acompanhou os últimos jogos do atacante. Ela, inclusive, esteve no Estádio Santiago Bernabeu, casa do Real Madrid, na Espanha, para o duelo do clube contra o Villarreal, com direito a gol do camisa 7.

A relação chegou a ficar na corda bamba após Leo Dias divulgar prints do atleta conversando com outras mulheres durante o período de affair com a loira. A própria confirmou a confirmar a decepção, mas a situação já foi contornada. Vinicius pediu desculpas publicamente e enviou flores para a ex-esposa de Zé Felipe a fim de reforçar o arrependimento.

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Virginia confirmou que os presentes recebidos na sexta-feira (10/10), em Mangaratiba, foram enviados pelo jogador do Real Madrid, e que está disposta a dar uma nova chance. “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.