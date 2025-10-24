Alta cúpula da Globo envia mensagem a Belo e celebra nova fase do artista em “Três Graças”

Na mais recente produção da nova novela das 9 da Globo, “Três Graças”, Belo entrou em cena interpretando um personagem central no núcleo da trama. No novo caminho como ator, o artista, que é referência no pagode nacional, interpreta Misael, um morador de uma comunidade que acabou de perder o amor de sua vida por conta de Ferrette, interpretado por Murilo Benício.

Nos stories de seu Instagram, Belo recebeu uma carta carinhosa da diretoria da Globo, onde é possível ler a mensagem manuscrita que recebeu: “Queremos lhe parabenizar pela estreia de ‘Três Graças’. Que esta nova jornada seja repleta de sucesso, emoção e histórias marcantes. Estamos na torcida por mais uma realização brilhante”.

Belo em cena de "Três Graças" como Misael Reprodução: Globo Misael (Belo) em "Três Graças" Reprodução: Globo Belo em cena de "Três Graças" como Misael Reprodução: Globo Belo estreou no capítulo desta terça-feira (21/10) Divulgação: Globo O cantor Belo está no elenco de "Três Graças" Reprodução: Portal LeoDias

A carta, acompanhada de um buquê de flores, foi assinada por membros da alta cúpula da emissora. Nomes como Amauri Soares, José Luiz Villamarim e Bernardo Portugal eram alguns dos remetentes. “Minha Família Globo. Gratidão”, reagiu Belo, que tem no currículo outras obras, como a série “Arcanjo Renegado” e o longa-metragem “Caindo na Real”, de 2024, onde interpretou o taxista Barão.

Atualmente, o cantor concilia a participação em “Três Graças” com outros projetos. Ele lançou recentemente a série documental “Belo, Perto Demais da Luz”, que estreou em novembro de 2024 no Globoplay. A produção detalha sua trajetória pessoal e profissional, com depoimentos de personalidades como Alcione e Ludmilla.

Além disso, Belo surpreendeu o público no meio de 2025 com um novo visual, em preparação para seu papel na novela, mostrando seu comprometimento com a nova fase.