Alta nas receitas impulsiona gastos do Acre, que crescem 9% em 2025, aponta Tesouro Nacional

Os cofres do Acre registraram um aumento significativo tanto na arrecadação quanto nas despesas no quarto bimestre de 2025.

Segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados + DF, divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Estado ampliou em 9% os gastos com custeio e manutenção dos serviços públicos em relação ao mesmo período do ano passado.

O estudo leva em conta as receitas e despesas correntes executadas nos meses de setembro e outubro deste ano. O Acre arrecadou R$ 7,99 bilhões em receitas correntes — um crescimento de 11% na comparação com o mesmo bimestre de 2024, quando o total foi de R$ 7,22 bilhões.

Do outro lado, as despesas correntes — que incluem folha de pagamento, custeio da máquina pública e manutenção de serviços essenciais — chegaram a R$ 6,53 bilhões, contra R$ 5,99 bilhões no ano anterior.

O aumento nas receitas, puxado principalmente por repasses federais e arrecadação própria, acabou refletindo em uma expansão proporcional dos gastos públicos. O cenário indica que, apesar do bom desempenho na arrecadação, o governo do Acre segue ampliando despesas para sustentar o funcionamento da máquina administrativa.

O relatório faz parte do monitoramento periódico do Tesouro Nacional, que acompanha a saúde fiscal dos estados e do Distrito Federal, servindo como termômetro da gestão financeira dos entes federativos.