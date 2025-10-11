11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Altas Horas comemora 25 anos com especial em homenagem a Caetano Veloso

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O “Altas Horas”, do Serginho Groisman, celebra seus 25 anos de exibição na Globo, neste sábado com uma edição especial dedicada a Caetano Veloso.

O programa reúne artistas ligados à obra e à trajetória do cantor e compositor, e que são referências da música brasileira — entre eles, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Mosquito, Kleber Lucas e Pretinho da Serrinha

Além dos filhos do Caetano, Tom, Zeca e Moreno Veloso.

Ao longo do programa, os convidados revelam como conheceram Caetano, episódios curiosos de bastidores e como nasceram algumas das parcerias musicais mais marcantes de suas carreiras.

Gil e Caetano relembram o primeiro encontro entre eles, em Salvador, e a troca que deu origem a um dos movimentos mais importantes da música brasileira: a Tropicália.

Ney Matogrosso, por sua vez, revive o choque de quando o conheceu, na década de 1970: “A primeira vez que eu vi o Caetano foi em Brasília. Cheguei lá dei de cara com Caetano, todo de cor de rosa. Homem não usava cor de rosa, e eu tive um impacto tão forte que eu pensei ‘se eu for artista quero provocar o que ele provocou na cabeça das pessoas’, conta.

Ivete Sangalo recorda que a aproximação aconteceu de forma natural “Eles [Gil e Caetano] já eram uma presença importante na minha vida, me estruturaram como cantora e como compositora”, diz.

Xande de Pilares, assim como Ivete, compartilha o quanto tem ele como inspiração: “Aprendi a tocar violão com revistas e músicas dele. Só não imaginava que um dia seria amigo do Caetano”, declara.

Junto com Caetano, Serginho também acaba homenageado por uma história tão bonita na televisão e agora na Globo, de forma especial.

(Caetano Veloso, Xande de Pilares e Mosquito cantam ‘Gente’ em especial do ‘Altas’/ Créditos: Globo/ Bob Paulino)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost