Altas Horas comemora 25 anos com especial em homenagem a Caetano Veloso

O “Altas Horas”, do Serginho Groisman, celebra seus 25 anos de exibição na Globo, neste sábado com uma edição especial dedicada a Caetano Veloso.

O programa reúne artistas ligados à obra e à trajetória do cantor e compositor, e que são referências da música brasileira — entre eles, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Mosquito, Kleber Lucas e Pretinho da Serrinha

Além dos filhos do Caetano, Tom, Zeca e Moreno Veloso.

Ao longo do programa, os convidados revelam como conheceram Caetano, episódios curiosos de bastidores e como nasceram algumas das parcerias musicais mais marcantes de suas carreiras.

Gil e Caetano relembram o primeiro encontro entre eles, em Salvador, e a troca que deu origem a um dos movimentos mais importantes da música brasileira: a Tropicália.

Ney Matogrosso, por sua vez, revive o choque de quando o conheceu, na década de 1970: “A primeira vez que eu vi o Caetano foi em Brasília. Cheguei lá dei de cara com Caetano, todo de cor de rosa. Homem não usava cor de rosa, e eu tive um impacto tão forte que eu pensei ‘se eu for artista quero provocar o que ele provocou na cabeça das pessoas’, conta.

Ivete Sangalo recorda que a aproximação aconteceu de forma natural “Eles [Gil e Caetano] já eram uma presença importante na minha vida, me estruturaram como cantora e como compositora”, diz.

Xande de Pilares, assim como Ivete, compartilha o quanto tem ele como inspiração: “Aprendi a tocar violão com revistas e músicas dele. Só não imaginava que um dia seria amigo do Caetano”, declara.

Junto com Caetano, Serginho também acaba homenageado por uma história tão bonita na televisão e agora na Globo, de forma especial.

(Caetano Veloso, Xande de Pilares e Mosquito cantam ‘Gente’ em especial do ‘Altas’/ Créditos: Globo/ Bob Paulino)