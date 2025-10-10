Alto Santo inaugura revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal; veja vídeo

O Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo, um dos marcos religiosos e culturais mais importantes do Acre, celebrou a conclusão das obras de revitalização do seu espaço sagrado, em Rio Branco. As intervenções incluíram a pavimentação em tijolo maciço, a construção de calçadas ao redor da lagoa, a edificação de um muro de fechamento, a instalação de um pórtico com guarita na entrada e a implantação de um moderno sistema de energia solar, que garantirá mais sustentabilidade ao local.

A solenidade contou com a presença da governadora em exercício, Mailza Assis, da secretária Sula Ximenes, da madrinha Peregrina Gomes Serra e da ex-deputada federal Perpétua Almeida, autora da emenda parlamentar de R$ 900 mil que viabilizou o projeto.

Durante o evento, autoridades e membros da comunidade destacaram a importância de preservar o legado do Mestre Raimundo Irineu Serra, fundador do Alto Santo e referência do movimento do Daime. Reconhecido oficialmente como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado e do Município de Rio Branco, o espaço segue como símbolo de fé, tradição e identidade amazônica.

As informações foram obtidas na página do Instagram do jornalista Altino Machado.

Veja o vídeo: