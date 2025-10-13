13/10/2025
Universo POP
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”

Aluguel atrasado: proprietária é condenada após ameaçar inquilina

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
aluguel-atrasado:-proprietaria-e-condenada-apos-ameacar-inquilina

Durante a cobrança pelo atraso do aluguel, a proprietária de um imóvel ofendeu e ameaçou uma inquilina no Distrito Federal. Ela proferiu xingamentos, injúrias raciais e cortou a energia elétrica e a água.

Por maioria de votos, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF condenou a dona do imóvel a pagar R$ 3 mil de indenização por danos morais.

A inquilina morou no imóvel por três anos. Mas atrasou o pagamento completo do aluguel de R$ 550 uma única vez. Segundo a moradora, a proprietária proferiu diversos xingamentos, ofensas e injúrias, inclusive de cunho racial.

Leia também

Além das ofensas, a dona do imóvel teria ameaçado arrombar a residência. Também desligou a energia elétrica e subtraiu o registro de água do imóvel como forma de cobrança.

A inquilina registrou boletim de ocorrência. Mesmo após deixar o imóvel, continuou a sofrer ameaças e xingamentos da proprietária.

O Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã reconheceu a ocorrência dos danos morais e condenou a proprietária ao pagamento de R$ 1 mil.

Insatisfeita com o valor, a inquilina recorreu e pediu a majoração da indenização para R$ 10 mil.

Ofensas e ameaças

Ao analisar o recurso, a relatora do processo destacou que “tem a locadora o direito de cobrar pelo imóvel locado, não podendo fazê-lo de modo vexatório ou mediante ameaça”.

O colegiado ressaltou que as ameaças e xingamentos se voltaram até mesmo ao filho menor da autora e seus familiares, além da ameaça de invasão de domicílio e do corte irregular de energia elétrica.

Segundo a Turma, diante gravidade do dano, o nível de reprovação, as condições pessoais e econômicas das partes e a função pedagógico-reparadora da medida, desestimular novos atos semelhantes, a multa subiu para R$ 3 mil.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost