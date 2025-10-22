Alunas de escola são expostas em site pornô em montagens feitas com IA

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Indaiatuba, investiga um grave incidente de exposição e simulação de pornografia infantil que atingiu um colégio particular na cidade do interior paulista. Ao menos três menores são apontados como “parte” no caso, indicando que estariam envolvidos com a produção do material criminoso.
Conforme registros policiais obtidos pela reportagem, todas as vítimas são adolescentes do sexo feminino, cujas imagens foram adulteradas digitalmente, com uso de Inteligência Artificial (IA), e publicadas em sites de conteúdo pornográfico. O caso foi inicialmente registrado, em 11 de setembro, sob a classificação de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como vender ou expor fotografia e simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo.
O esquema criminoso consistiu na produção de montagens com o rosto das estudantes sobre corpos de mulheres nuas, gerando imagens que circularam em plataformas digitais e acumularam “milhares de curtidas”.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Pena para o crime é de 1 a 4 anos de prisão, mais multa
Reprodução2 de 6
Divulgação/Polícia Civil de Goiás3 de 6
A investigação apura divulgação de imagens ou vídeos de pornografia infantil
iStock4 de 6
Policiais apreenderam computadores do suspeito
PCDF/Divulgação5 de 6
Estupro virtual: jovem é apreendido em bairro de classe média no DF
Divulgação / PCDF6 de 6
Criança denuncia estupro virtual com ajuda de IA; homem é condenado
Divulgação/MPRO
A advogada de uma das responsáveis informou à polícia que os autores do material teriam utilizado aplicativos de IA para criar as imagens, que mostravam as alunas vestindo o uniforme de um colégio particular, cujo nome será preservado para não expor as vítimas.
Descobrindo as montagens
A primeira denúncia partiu da mãe de uma adolescente, que reconheceu a filha na internet, confirmando tratar-se de uma montagem.
A investigação policial levantou a identificação, até o momento, de 13 adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos. Todas as jovens identificadas formalmente no inquérito cursam diferentes turmas na mesma instituição de ensino.
Um fator que chamou a atenção dos responsáveis foi a rápida remoção do conteúdo da internet. As mães e curadoras das adolescentes, após descobrirem as fotos, comunicaram a intenção de registrar a ocorrência em um grupo da escola. “Instantes depois as fotos foram removidas do site”, diz trecho de documento policial.
Leia também
-
“Escravas virtuais”: menor reincidente em crimes pelo Discord é preso
-
“Escravas virtuais”: mentor de automutilação no Discord deixa prisão
Devido à agilidade da exclusão das imagens, os responsáveis desconfiam que o autor, ou os autores que incluíram as montagens no site, sejam de dentro do próprio colégio. A suspeita ganhou força com a inclusão de alunos nas investigações.
A Polícia Civil, em edições subsequentes do boletim de ocorrência, qualificou três adolescentes como possíveis responsáveis pela liberação das fotos e montagens.
O caso foi registrado primeiramente no Plantão Policial de Indaiatuba e, desde então, é investigado para identificar os responsáveis pela exposição das alunas.
O que diz a polícia e a escola
O colégio onde vítimas e supostos autores estudam afirmou ao Metrópoles, em nota, prestar apoio às famílias e às alunas, acrescentando colaborar com as autoridades “com tudo que foi solicitado” para ser incluído na investigação. “Aguardamos ansiosamente para que os responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a legislação em vigor”.
Para preservar as vítimas, a escola pediu que seu nome não fosse divulgado, com o intuito de “blindar” as estudantes.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP), também em nota, afirmou que a Polícia Civil já colheu o depoimento das vítimas. Diligências são realizadas, acrescentou, “para esclarecer todos os fatos.”
A pasta não deu mais detalhes, pelo fato de o caso envolver menores de idade e, também, por tratar-se de uma investigação sobre crime sexual.