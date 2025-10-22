22/10/2025
Universo POP
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Alunas de escola são expostas em site pornô em montagens feitas com IA

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alunas-de-escola-sao-expostas-em-site-porno-em-montagens-feitas-com-ia

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Indaiatuba, investiga um grave incidente de exposição e simulação de pornografia infantil que atingiu um colégio particular na cidade do interior paulista. Ao menos três menores são apontados como “parte” no caso, indicando que estariam envolvidos com a produção do material criminoso.

Conforme registros policiais obtidos pela reportagem, todas as vítimas são adolescentes do sexo feminino, cujas imagens foram adulteradas digitalmente, com uso de Inteligência Artificial (IA), e publicadas em sites de conteúdo pornográfico. O caso foi inicialmente registrado, em 11 de setembro, sob a classificação de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como vender ou expor fotografia e simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo.

O esquema criminoso consistiu na produção de montagens com o rosto das estudantes sobre corpos de mulheres nuas, gerando imagens que circularam em plataformas digitais e acumularam “milhares de curtidas”.

6 imagensA investigação apura divulgação de imagens ou vídeos de pornografia infantilPoliciais apreenderam computadores do suspeitoEstupro virtual: jovem é apreendido em bairro de classe média no DFCriança denuncia estupro virtual com ajuda de IA; homem é condenadoFechar modal.1 de 6

Pena para o crime é de 1 a 4 anos de prisão, mais multa

Reprodução2 de 6

Divulgação/Polícia Civil de Goiás3 de 6

A investigação apura divulgação de imagens ou vídeos de pornografia infantil

iStock4 de 6

Policiais apreenderam computadores do suspeito

PCDF/Divulgação5 de 6

Estupro virtual: jovem é apreendido em bairro de classe média no DF

Divulgação / PCDF6 de 6

Criança denuncia estupro virtual com ajuda de IA; homem é condenado

Divulgação/MPRO

A advogada de uma das responsáveis informou à polícia que os autores do material teriam utilizado aplicativos de IA para criar as imagens, que mostravam as alunas vestindo o uniforme de um colégio particular, cujo nome será preservado para não expor as vítimas.

Descobrindo as montagens

A primeira denúncia partiu da mãe de uma adolescente, que reconheceu a filha na internet, confirmando tratar-se de uma montagem.
A investigação policial levantou a identificação, até o momento, de 13 adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos. Todas as jovens identificadas formalmente no inquérito cursam diferentes turmas na mesma instituição de ensino.

Um fator que chamou a atenção dos responsáveis foi a rápida remoção do conteúdo da internet. As mães e curadoras das adolescentes, após descobrirem as fotos, comunicaram a intenção de registrar a ocorrência em um grupo da escola. “Instantes depois as fotos foram removidas do site”, diz trecho de documento policial.

Leia também

Devido à agilidade da exclusão das imagens, os responsáveis desconfiam que o autor, ou os autores que incluíram as montagens no site, sejam de dentro do próprio colégio. A suspeita ganhou força com a inclusão de alunos nas investigações.

A Polícia Civil, em edições subsequentes do boletim de ocorrência, qualificou três adolescentes como possíveis responsáveis pela liberação das fotos e montagens.

O caso foi registrado primeiramente no Plantão Policial de Indaiatuba e, desde então, é investigado para identificar os responsáveis pela exposição das alunas.

O que diz a polícia e a escola

O colégio onde vítimas e supostos autores estudam afirmou ao Metrópoles, em nota, prestar apoio às famílias e às alunas, acrescentando colaborar com as autoridades “com tudo que foi solicitado” para ser incluído na investigação. “Aguardamos ansiosamente para que os responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a legislação em vigor”.

Para preservar as vítimas, a escola pediu que seu nome não fosse divulgado, com o intuito de “blindar” as estudantes.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), também em nota, afirmou que a Polícia Civil já colheu o depoimento das vítimas. Diligências são realizadas, acrescentou, “para esclarecer todos os fatos.”

A pasta não deu mais detalhes, pelo fato de o caso envolver menores de idade e, também, por tratar-se de uma investigação sobre crime sexual.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost