Aluno da Ufac, acreano brilha e fica entre as cinco melhores pesquisas de Economia do país

O acreano Marcos Vinícius, de 24 anos, formado em Economia pela Universidade Federal do Acre (Ufac), foi um dos cinco finalistas do prêmio nacional de monografias do Conselho Federal de Economia (Cofecon), que reconhece os melhores trabalhos de conclusão de curso do país na área. O resultado foi recebido por ele com alegria e sentimento de realização.

“Receber essa honraria é motivo de muito orgulho e alegria. É a confirmação de que o esforço, dedicação e as horas investidas na pesquisa valeram a pena. É mais do que um prêmio simbólico pra mim, é a confirmação de uma construção coletiva, com meus amigos, professores, banca e família. É o processo que deu certo”, afirmou.

Marcos se formou no dia 2 de julho e conta que sua trajetória acadêmica foi marcada pela dedicação à pesquisa. “Sempre me interessei por pesquisas que poderiam gerar impacto real na sociedade, especialmente quando conseguimos trazer dados e análises que ajudam a compreender melhor a nossa realidade”, disse. Durante quatro anos, ele foi bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) de Economia da UFAC, experiência que, segundo ele, foi essencial para sua formação. “Foi lá onde aprendi a maioria das coisas que sei sobre economia e políticas públicas”, destacou.

O prêmio do Cofecon seleciona, anualmente, as cinco melhores monografias do Brasil. Os dois primeiros colocados recebem prêmios em dinheiro, e do terceiro ao quinto lugar são concedidas menções honrosas. “Esse reconhecimento é uma espécie de prêmio que destaca as melhores monografias do país no âmbito da Economia. Os estudantes submetem seus trabalhos para avaliação, e os organizadores analisam considerando alguns critérios”, explicou.

O economista conta que escolheu o tema da monografia motivado por uma vivência pessoal. “Assim como boa parte da população do país, sofri com ansiedade durante a pandemia e queria que minha monografia refletisse algo que me representasse. Pensei então: por que não analisar como a pandemia impulsionou o número de suicídios no país e nas regiões? Conversei com meu orientador, e ele concordou imediatamente”, relatou.

O trabalho, desenvolvido em apenas quatro meses, recebeu nota máxima na apresentação. “Ser destaque em nível nacional, representando o estado do Acre e a Universidade Federal do Acre, é uma sensação incrível. Mostra que o nosso trabalho, mesmo vindo de uma região que muitas vezes é pouco reconhecida, pode ter visibilidade e impacto em todo o país”, disse.

Para ele, o reconhecimento é também uma forma de valorizar a produção científica feita na Amazônia. “É uma forma de dar voz ao Acre e mostrar que aqui também se produz pesquisa de alta qualidade. Nós temos muita coisa boa no nosso estado e na nossa cidade e, mesmo com tanta sucateação, com a luta diária pela sobrevivência, nós conseguimos”, afirmou.

Marcos espera que sua conquista possa servir de inspiração para outros estudantes. “Não sei como isso pode impulsionar minha carreira, mas me animo de talvez inspirar outros estudantes da minha universidade e do meu estado a também buscarem excelência em seus trabalhos e enxergarem que eles podem e conseguem”, completou.