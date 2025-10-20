Aluno do Exército morre ao sofrer parada cardíaca após acabar corrida

O aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) Edson Macedo Júnior, aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), faleceu na manhã do último domingo (19/10), em Joinville (SC), após sofrer uma parada cardíaca súbita durante uma atividade comemorativa ao aniversário de 107 anos do 62º Batalhão de Infantaria (62º BI) do Exército Brasileiro.

O jovem, de 21 anos, passou mal logo após completar o percurso da corrida alusiva à data festiva, realizada dentro das dependências do Batalhão, no Norte de Santa Catarina. Segundo nota oficial divulgada pelo 62º BI, Edson recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado à unidade de saúde da Organização Militar (OM).

Na unidade, uma equipe composta por três médicos e dois enfermeiros prestou atendimento emergencial, mas o aluno não resistiu. Natural de Joinville, Edson cursava Engenharia de Software em uma faculdade particular da cidade e era considerado dedicado tanto nos estudos quanto nas atividades militares.

Familiares e amigos manifestaram profundo pesar nas redes sociais. O velório teve início na tarde deste domingo (19), e o sepultamento está previsto para ocorrer na tarde de segunda-feira (20).

Veja a nota do Exército:

É com profundo pesar que o Comando 62º Batalhão de Infantaria comunica o falecimento do Aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), EDSON MACEDO JÚNIOR, ocorrido na manhã deste domingo (19), durante a atividade comemorativa ao aniversário de 107 anos do 62º Batalhão de Infantaria, sediado em Joinville (SC).

Ao completar o percurso da corrida alusiva à data, o Aluno Edson Macedo sofreu uma parada cardíaca súbita. De imediato, recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzido à unidade de saúde da OM, onde contou com o atendimento de 3 médicos e 2 enfermeiros especializados, mas, infelizmente, não resistiu.

O Exército Brasileiro solidariza-se com os familiares e amigos enlutados, prestando todo o apoio necessário neste momento de imensa dor e consternação.