02/10/2025
Aluno que aprendeu a ler e escrever conquista CNH após anos de esforço no Acre

A presidente do Detran Acre, Taynara Martins, destacou em suas redes sociais a conquista de um aluno da Escola Detran que, após anos de esforço, conseguiu aprovação no exame teórico para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Caso foi divulgado nas redes sociais da presidente do Detran/Foto: Reprodução

Segundo o post compartilhado por Martins, o estudante iniciou o processo em 2019 e, ao longo da trajetória, aprendeu a ler e escrever. Com o apoio da Escola Detran, superou as etapas e agora está próximo de receber a permissão para dirigir.

“Um aluno perseverante! Em 2019 iniciou seu processo para emitir sua CNH, aprendeu ler/escrever e hoje está aprovado no exame teórico e logo mais estará com sua permissão em mãos, sonho não tem preço, tem investimento! Escola Detran auxiliando na realização de sonhos”, publicou a presidente.

