Aluno que aprendeu a ler e escrever conquista CNH após anos de esforço no Acre

A presidente do Detran Acre, Taynara Martins, destacou em suas redes sociais a conquista de um aluno da Escola Detran que, após anos de esforço, conseguiu aprovação no exame teórico para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o post compartilhado por Martins, o estudante iniciou o processo em 2019 e, ao longo da trajetória, aprendeu a ler e escrever. Com o apoio da Escola Detran, superou as etapas e agora está próximo de receber a permissão para dirigir.

“Um aluno perseverante! Em 2019 iniciou seu processo para emitir sua CNH, aprendeu ler/escrever e hoje está aprovado no exame teórico e logo mais estará com sua permissão em mãos, sonho não tem preço, tem investimento! Escola Detran auxiliando na realização de sonhos”, publicou a presidente.