Alunos são evacuados às pressas após suspeita de rachaduras no prédio do Colégio de Aplicação

As aulas do Colégio de Aplicação, em Rio Branco, foram suspensas nesta sexta-feira (24) após o surgimento de um possível problema estrutural no prédio. De acordo com comunicado divulgado pela direção da instituição, um alarme de rachaduras foi identificado e o local está sendo avaliado pelo Corpo de Bombeiros.

Por medida de segurança, todas as atividades foram interrompidas e os responsáveis foram orientados a buscar os alunos pelo portão principal. A equipe gestora informou que a suspensão é temporária.

A retomada das aulas dependerá da liberação do prédio pelos técnicos responsáveis.