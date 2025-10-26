Álvaro diz que toparia qualquer trabalho na Globo após o fim da depois da “Dança”

26/10/2025
Famosos foram prestigiar Ivete Sangalo em São Paulo, no último sábado (25/10), entre eles o Alvaro, que está no “Dança dos Famosos”. Para Mônica Apor, do portal LeoDias, ele opinou sobre como está sendo no quadro do “Domingão com Huck”, além dos próximos projetos na emissora carioca.

O influenciador revelou que está com medo de sair: “Todo mundo faz parte ali pra acontecer. Tá sendo incrível. To com medo de ser eliminado… tomara que minha vida ali na Globo seja ali no ‘Dança’ porque não me vejo em outro lugar mais.”

Sobre o que fará após o quadro de domingo acabar, ele brincou: “O que me colocarem to fazendo, ‘vem varrer o chão’, to varrendo do chão, ‘limpa o banheiro aqui, por favor’, to limpando, uma novela viral que a Jade tá, o que me colocarem pra fazer eu faço, o importante é ser global.”

Já a respeito de trabalhar no “BBB”, o criador de conteúdo gostou da ideia: “Acha que eu não ia ser cancelado lá dentro. Repórter? Eu acho, eu topo. Me chama, em dezembro vou tá desempregada, o contrato acaba dezembro, me bota em alguma coisa até 2030 que eu to dentro.”

